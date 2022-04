Torneo Internazionale 958 Santero pronto a partire, Laoretti: “Diventato il più prestigioso d’Italia e del mondo”

Cairo Montenotte. Si avvicina sempre di più il fischio d’inizio della 25° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 2° Memorial Carlo Pizzorno in programma dal 22 al 25 aprile. L’evento, organizzato dall’Asd Cairese, vedrà la partecipazione di 32 squadre, di cui 15 professionistiche e 4 straniere, provenienti da Svezia, Serbia e Svizzera.

Tra i grandi nomi delle società partecipanti, anche un bel gruppo di Serie A con i leva 2008 di Juventus, Torino, Inter, Atalanta, Napoli, Genoa, Sampdoria, Torino, Cagliari e Fiorentina che animeranno sei stadi della Valbormida (oltre al Cesare Brin e al Lionello Rizzo, si giocherà anche sui campi di Bragno, Carcare, Plodio e Pallare). Ma non solo Italia, tra le professioniste presenti spiccano i nomi della Stella Rossa Belgrado e del Malmö, squadra svedese dove ha militato anche Zlatan Ibrahimovic.

Quattro giorni di grande calcio dunque in Valbormida con la Cairese pronta a ripartire dopo due anni di pandemia. Non mancheranno le novità, prima fra tutti la prestigiosa partnership con il brand internazionale 958 Santero.

“Organizzare questi tornei già normalmente è durissima, dopo il covid lo diventa ancora di più, ma ce l’abbiamo fatta”, ha commentato ieri sera durante la presentazione dei tornei a Palazzo di Città Franz Laoretti, direttore generale della Cairese, davanti ad una sala gremita. “Il marchio 958 Santero si avvicina solo alle migliori manifestazioni, quindi non possiamo che essere orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Per questo dobbiamo ringraziare la famiglia Boveri che ci ha messo in contatto con questo importante sponsor”.

Sul palco è stato invitato a salire proprio Fabio Boveri che ha ricordato il compianto Carlo Pizzorno, ideatore della manifestazione: “Senza di lui oggi questo torneo non ci sarebbe” ha detto prima di parlare di una sua possibile entrata in società la prossima stagione: “Vedremo, quest’anno ho dato una mano a Paolo Baldo e Mario Bertone (rispettivamente vicepresidente e presidente del club ndr), cerchiamo di portare la Cairese dove merita e faremo di tutto per cercare di salire di categoria”.

Obiettivo, rimarcato anche da Bertone: “Finalmente siamo riusciti a ripartire e organizzare il torneo dopo due anni in cui abbiamo vissuto alla giornata a causa del Covid, senza spogliatoi e tifosi e in attesa degli esiti dei tamponi. Siamo però sempre riusciti a venirne fuori alla grande – ha dichiarato – In questi due anni la Cairese ha fatto molto bene, la scorsa stagione ha perso lo spareggio perché gli altri erano più forti di noi. Quest’anno era quello buono, con la Fezzanese abbiamo giocato la miglior partita dell’anno, peccato per l’arbitraggio scandaloso. Abbiamo fatto un programma triennale e l’anno prossimo ci riproveremo di nuovo con una squadra ancora più forte”.

Si concentra invece sui giovani l’intervento del vicepresidente Baldo: “Questo torneo richiede un impegno notevole e una grande organizzazione – ha affermato – Continuo a ripetere che una delle forze della nostra società è il settore giovanile che dobbiamo far crescere anche dal punto di vista tecnico, l’obiettivo è portare sempre più giocatori gialloblù in prima squadra”.

Tornando al torneo, tra le novità anche un nuovo logo realizzato dall’artista cairese Gianni Pascoli che mostra un giocatore gialloblu intento a calciare il pallone e sullo sfondo uno dei simboli della città: Porta Soprana. “Spero possa portare fortuna a questo torneo, è stato un piacere collaborare”, ha detto sul palco il pittore, accompagnato dall’amico Piero Scarrone che lo ha messo in contatto con la Cairese.

Tanta Cairo quindi al torneo che oltre ad essere una manifestazione importantissima a livello sportivo (“a livello di prestigio ha superato il torneo di Viareggio diventando il più bello d’Italia e uno dei più belli del mondo”, ha evidenziato Laoretti), rappresenta anche un’occasione turistica per la città. “Questo evento porta a Cairo persone da tutto il mondo e ci permette di far conoscere e valorizzare la nostra bellissima Cairo, noi dobbiamo essere accoglienti, tocca a noi tirare fuori quell’orgoglio cairese”, ha sottolineato il sindaco Paolo Lambertini che poi si è complimentato con il club: “La Cairese è una società seria di oltre 100 anni con persone che tutti i giorni lavorano per i nostri ragazzi non solo per l’attività agonistica ma anche il sociale, una realtà che merita il nostro plauso”.

Così come rimarcato anche dall’assessore allo sport Caterina Garra: “Siamo orgogliosi di avere un partner così importante come 958 Santero, ringraziamo la Cairese e tutti gli organizzatori di questo torneo per farci conoscere anche fuori. Buon torneo a tutti, divertitevi che è possibile”, il suo invito ai ragazzi.

Ovviamente alla serata non poteva mancare anche la famiglia Pizzorno, per l’occasione rappresentata dai figli di Carlo, Simone e Franco. “Auguriamo a tutte le società, i giocatori, le famiglie di passare 4 giorni all’insegna del fair play come ci ha sempre insegnato papà – hanno detto commossi – Il motto della nostra famiglia è ‘Sempre al fianco dei giovani’. Vogliamo dedicare il nostro tempo sportivo ai ragazzi in generale e, oltre a questo torneo, abbiamo in mente molti altri progetti”. Franco ha poi chiesto alla Cairese di fare una promessa: “Gli allievi devono tentare di superare il maestro, è difficile ma si può cercare di farlo”.

Sul palco è stato invitato anche Aldo Lupi, un grande amico di Carlo Pizzorno che è stato omaggiato dalla famiglia con un targa per essere stato vicino al padre fino all’ultimo giorno.

Tanti i premi consegnati durante la serata a cui sono state invitate società sportive e associazioni valbormidesi coinvolte nella manifestazione.

I GIRONI

GIRONE A: Juventus, Monza, Team Locarnese, Cairese

GIRONE B: Napoli, Sampdoria, Sant’Angelo, Saviglianese

GIRONE C: Torino, Stella Rossa Belgrado, Ligorna, Acqui

GIRONE D: Cagliari, Parma, Team Mendrisiotto, Golfo Paradiso

GIRONE E: Fiorentina, Malmö, Cedratese, Bogliasco

GIRONE F: Inter, Alessandria, Real Casalecchio, Olimpic 1971

GIRONE G: Atalanta, Hellas Verona, Biassono, Vado

GIRONE H: Genoa, Frosinone, Ospedaletti, Camaro 1969 Messina

