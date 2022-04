Torneo del Centenario: il Vado 2010 di Pileri alza la Coppa

Vado Ligure. Si è conclusa nel segno del puro divertimento e del fair play la prima puntata della kermesse rossoblù dedicata alla celebrazione della storica vittoria della prima Coppa Italia.

Il primo torneo dedicato alla categoria Esordienti svoltosi a Pasquetta ha visto primeggiare il Vado Rosso in finale contro la Sanremese al termine di esaltanti sfide cominciate sul Dagnino sin dal mattino (campo a 9). La finalissima ha visto i padroni di casa contrapporsi ai biancoazzurri matuziani in quella che è stata a tutti gli effetti una rivincita immediata vista la sconfitta maturata dai ragazzi vadesi per 1 a o nel girone di qualificazione.

Una favolosa doppietta di Arancio ha indirizzato subito il match, finito poi 4 a 0, grazie alle reti di Cannavale (capocannoniere del torneo) e di Romano. Il triangolare di consolazione ha visto poi primeggiare il Vado Blu su Ospedaletti e Millesimo.

La simpatica e ricca premiazione gestita dal promoter Giuseppe Tona e dal componente della Figc dott. Felicino Vaniglia ha designato come miglior giocatore il Funambolico trequartista orange Lorenzo Alemanno e come miglior portiere l’ottimo Gioele Lanteri della Sanremese.

Prossimo appuntamento il 25 aprile con i Pulcini leva 2012.