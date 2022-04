Toirano, pubblicato il nuovo bando comunale per il sostegno affitti

Toirano. È stato pubblicato da qualche giorno il nuovo bando comunale per l’assegnazione dei contributi per il sostegno alle locazioni abitative 2022 a favore di persone e/o famiglie in situazione di disagio economico – legge n. 431/1998, art. 11

Il Comune di Toirano, ottenuti i fondi da Regione Liguria “si è subito attivato per riformulare il bando affinché i cittadini possano partecipare, ma in più ha cercato delle risorse interne per implementare la cifra da mettere a disposizione, così che fosse più alto il numero di famiglie che possano usufruirne”.

“Il periodo storico che abbiamo vissuto sta lasciando degli strascichi dolorosi per molte famiglie che si trovano ad affrontare quotidianamente problemi lavorativi. È quindi compito dell’Amministrazione mettere in campo tutti le azioni possibili per dare sollievo ai propri concittadini che lo necessitano”, hanno fatto sapere dal Comune.

È possibile da oggi reperire il bando on line sul sito del Comune di Toirano all’indirizzo www.comune.toirano.sv.it oppure copie di esso sono disponibili dal portone di ingresso della sede comunale stessa.

All’interno del bando c’è la domanda che dovrà essere compilata in ogni sua parte e presentata in comune entro le 12 del giorno 9 maggio 2022.

“La presentazione della domanda potrà essere fatta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Toirano oppure inviata via mail all’indirizzo municipio@comune.toirano.sv.it. Da allegare alla domanda copia del proprio documento di identità, – hanno proseguito dal Comune. – Chi avesse problemi nella compilazione del modulo, può recarsi presso la Biblioteca Comunale il venerdì dalle 16 alle 18 ove troverà assistenza da parte di volontari del comune”.

Quindi il monito conclusivo dell’ente comunale: “Si raccomanda la precisione nella compilazione della domanda in ogni sua parte. Il forte desiderio di questa amministrazione è cercare di aiutare più famiglie possibile”.