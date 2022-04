Toirano, auto vandalizzata nella notte. L’appello: “Se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti”

Toirano. Brutto risveglio per una coppia di Toirano che, ieri mattina (domenica 1o aprile), ha ritrovato la propria auto pesantemente danneggiata.

Si è trattato probabilmente di un atto di vandalismo (non il primo nella zona), con la sua Opel Crossland X presa di mira: il lunotto posteriore è stato letteralmente mandato in frantumi, forse con una pietra o un oggetto contundente.

Danni ingenti e l’appello della figlia dei proprietari dell’auto via social (sulla pagina Facebook “Toirano”) per riuscire a risalire ai responsabili dell’accaduto.

“Ieri mattina, verso le 10,45, i miei genitori si sono trovati la macchina in queste condizioni. L’auto era perfettamente parcheggiata nel piazzale in via caduti per la Pace, lato sinistro entrando dalla provinciale”, si legge nel post.

“Siamo sicuri che fino alle 18,30 della sera prima (sabato 9 aprile) la macchina fosse intatta. Sinceramente non ho ancora capito la dinamica, dato che l’unica cosa completamente distrutta è il lunotto posteriore, e non è poco. Non stiamo parlando di una riga. Se qualcuno avesse visto, notato o sentito qualcosa, può contattarmi quando vuole. Lo apprezzerei tantissimo”, ha concluso.