“Titti è tornata”: storia a lieto fine per la gattina scomparsa venerdì dal giardino di casa a Celle

Celle Ligure. Ha fatto ritorno a casa questa mattina presto dopo aver tenuto in apprensione i proprietari per più di un giorno.

Da venerdì non si trovava più la gattina di solo undici mesi che era uscita nel giardino della sua casa ai Ferrari, frazione di Celle. Più nessuna traccia del simpatico esemplare di Scottish grigio leggermente tigrato, abituato a stare in casa. Titti non si trovava più da nessuna parte.

Immediatamente era scattato l’appello per dare una mano a ritrovarla. Molte le persone che si sono adoperate per trovarla.

Una storia a lieto fine. All’alba la gattina è tornata a casa.