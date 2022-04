Tirreno Power: “Inaffidabili i dati dell’accusa”. Uniti per la Salute: “Una centrale a carbone non inquina? Paradossale”

Savona. Un altro, ed ennesimo, botta e risposta sulle analisi, perizie e consulenze ambientali al centro del processo a carico dell’azienda per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

“E’ emersa nuovamente in modo evidente l’inconsistenza e l’approssimazione dei lavori svolti dai consulenti dall’accusa nella seconda giornata di deposizione di Giovanni Micheloni, ingegnere ambientale e della sostenibilità, consulente e delegato tecnico dell’Associazione genitori antismog di Milano” è il commento di Tirreno Power dopo l’udienza di oggi in Tribunale, in una fase dibattimentale ancora di valutazione rispetto agli esperti chiamati a deporre in aula.

“Micheloni ha messo in evidenza che proprio i report di Legambiente indicavano la città di Savona sempre tra i primi posti per qualità dell’aria, arrivando al quarto posto a livello nazionale nel 2009. Ha poi mostrato i dati della valutazione per sorgente di inquinamento fatta da Arpal nel 2015 nella quale il contributo della centrale veniva indicato come sostanzialmente trascurabile, rapporto del tuto ignorato nel lavoro dei consulenti dell’accusa”.

E ancora: “Oggi si è anche appurato che in alcune località, tra cui San Genesio, le polveri sottili dovute al riscaldamento domestico da biomasse nelle tabelle dell’accusa sono state indicate come 0%, totalmente assenti. Eppure secondo i dati ufficiali dell’Inventario regionale sui 23 comuni oggetto dello studio epidemiologico, questa fonte pesa almeno per il 30% del totale. Tutto l’inquinamento da polveri è invece stato arbitrariamente attribuito alla centrale che, sempre stando ai dati ufficiali, per quanto riguarda le polveri sottili influiva solo per il 2% del totale”.

Nella scorsa udienza Micheloni aveva già evidenziato che le principali fonti di inquinamento non erano state nemmeno considerate dall’accusa: “Oltre a non avere calcolato l’inquinamento da biomasse e il riscaldamento domestico, non sono state considerate le altre industrie, gli incendi e il traffico automobilistico. Per l’azienda: “Inaffidabile anche il calcolo sull’inquinamento prodotto dalle navi poiché nelle relazioni dell’accusa la città di Savona è stata considerata piatta, cioè senza calcolare lo sviluppo verticale delle case che costituiscono un elemento di forte influenza nella distribuzione dei fumi del porto verso l’interno”.

“Altro esempio fatto da Micheloni è la scelta da parte dei consulenti dell’accusa di utilizzare un solo anno meteorologico a campione per tutti gli anni oggetto dell’indagine. Proiettando i grafici elaborati sui dati meteorologici reali di ciascun anno Micheloni ha evidenziato che le aree di esposizione della popolazione cambiano in modo significativo facendo passare le persone da maggiore a minore esposizione da un anno con l’altro, pregiudicando dunque ogni successiva indagine di carattere sanitario” conclude Tirreno Power.

Di parere opposto le associazioni ambientaliste, parti civili nel procedimento penale in corso: “Una lunghissima esposizione che ha spaziato dai problemi sanitari alla fisica dell’atmosfera, dall’epidemiologia all’impiantistica, nell’intento (a nostro avviso, andato a vuoto) di smontare le gravi accuse di disastro ambientale e sanitario a carico di 26 funzionari e dirigenti della centrale termoelettrica di Vado Quiliano. Il tentativo del consulente di dimostrare con le sue tesi di come la centrale non avrebbe influito sulla qualità dell’aria esprime un punto di vista piuttosto singolare visto che siamo in presenza di una delle più grandi centrali a carbone d’Italia, che ha funzionato sino al 2014 con tecnologie obsolete” afferma Uniti per la Salute.

“Bisognerebbe a questo punto ricordare le mappe di ricaduta degli inquinanti forniti dal dipartimento di Fisica dell’Atmosfera dell’Università di Genova che coincidono con le mappe degli studi del consulente del PM ( proprio in quelle aree nell’indagine epidemiologica ordinata dalla Procura della Repubblica, le tipologie dei problemi di salute riscontrati sono compatibili con le emissioni di una centrale a carbone) e le evidenze emerse nelle indagini di biomonitoraggio lichenico che restituiscono un quadro significativo sull’inquinamento del territorio. Si ricorda che un altro consulente sempre delle difese, il prof. Loppi, ha ammesso che il biomonitoraggio lichenico è stata una scelta ragionevole e giustificata”.

“Riteniamo in ogni caso le tesi esposte dal consulente della difesa non scalfiscano minimamente quanto emerso finora nel processo, cioè le importanti perizie dei consulenti del PM e lo studio di coorte effettuato dal CNR (massimo ente di ricerca italiano che ne ha anche ottenuto la dignità di pubblicazione su prestigiosa rivista scientifica internazionale) che le ha di fatto confermate, sottolineando anzi che che nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte le cause (sia uomini che donne) del 49%, con punte del 90% per malattie dell’apparato respiratorio negli uomini”.

L’associazione riporta alcuni dati ed elementi processuali: “Lo stesso consulente Micheloni ha ammesso valori nelle concentrazioni di Biossido di zolfo emesse al camino di 350-400 mg /Nm3 (quando ricordiamo che il limite massimo previsto dal BREF europeo del 2006 era di 200, essendo il range consentito dalle migliori tecniche disponibili 20-200); ci risulta anche anche che oltre a SO2, NO2, CO, CO2 la combustione del carbone emette sostanze quali mercurio, arsenico, nichel, cadmio, piombo, cromo ecc. Quanto alle polveri sottili, ricordiamo che il prof. Gilli, altro consulente delle difese, ha riconosciuto in udienza precedente, la rilevante maggiore pericolosità del particolato PM 2,5 proveniente da centrali a carbone rispetto alle polveri sottili provenienti da altre fonti (combustione delle biomasse, traffico stradale ecc.) su cui il consulente Micheloni ha ripetutamente, e del tutto impropriamente, richiamato l’attenzione”.

“Si era in presenza di un utilizzo di carbone vicino alle 4.000 tonnellate giornaliere che corrisponderebbero a ben 4 treni merci da 1.000 tonnellate ciascuno di carbone bruciato ogni giorno in pieno centro abitato. Riteniamo si possa infatti considerare centro abitato una larga fascia di costa e relativo entroterra dove noi viviamo e respiriamo” conclude Uniti per la Salute.

La prossima udienza si svolgerà il 12 aprile, nella quale dovrebbe proseguire in aula la deposizione del consulente della difesa: un altro capitolo giudiziario della vicenda, nel quale, ancora una volta, non mancherà lo scontro tra le parti in causa.