Novi Ligure. Tir in fiamme a seguito di un incidente in autostrada verificatosi all’altezza di Novi Ligure: disposta la chiusura del bivio per la A7 Milano-Genova.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 68 di competenza della Milano-Serravalle, direzione nord.

Il traffico proveniente dalla A26 Genova-Gravellona Toce viene deviato obbligatoriamente in A7 verso Genova.

In alternativa Autostrade consiglia di percorrere la A26 e la A21 Torino-Piacenza.