“Ti insegniamo a salvare vite e come comportarti in caso di allerta”: parte il 9 maggio il corso di Croce Bianca e protezione civile di Andora

Andora. Il 9 maggio avrà inizio il corso “Ti insegniamo a salvare le vite e come comportarti in caso di allerta” indetto dalla Croce Bianca e dalla protezione civile di Andora.

“Il compito di questo corso è quello di diffondere il più possibile nella cittadinanza l’educazione sanitaria e le manovre basi per un primo soccorso, che è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati” affermano gli organizzatori.

Verrà affrontato il tema dell’allerta e di come comportarsi in queste circostanze.

Ecco il calendario completo del corso: 9, 11, 16, 18 e 20 maggio con inizio alle ore 20:00. La partecipazione al corso è gratuita e non è vincolante a nessuna attività futura.

Per info sul programma e iscrizioni, rivolgersi presso la sede in via Dante 8, Andora, oppure telefonare al numero 0182 85345.