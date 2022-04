Cairo Montenotte. In fiamme un tetto a Cairo Montenotte, in via delle Valegge.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 23. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo Montenotte ed è partita un’autobotte da Savona.

E’ stato richiesto l’intervento anche del personale del 118, è arrivata un’ambulanza da Cengio.