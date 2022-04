Terremoto di magnitudo 6 in Bosnia, avvertito anche in Liguria: morta una ragazza di 28 anni

Liguria. Qualche attimo di comprensibile spavento, ieri sera alle 23.07, per una scossa di terremoto avvertita in molte parti d’Italia, anche in Liguria. L’epicentro era in Bosnia, nella zona di Ljubinje, a una profondità di 10 km, ma la violenza della scossa (magnitudo 6) ha ovviamente esteso il raggio in cui è stata percepita.

Nessun danno ovviamente in Italia, mentre in Bosnia il bilancio del sisma purtroppo è tragico: secondo quanto riportato dai media locali un macigno avrebbe colpito un edificio a Stolac (vicino all’epicentro) uccidendo una ragazza di 28 anni e ferendone gravemente i genitori. Qualche danno è stato registrato anche a Mostar.

Il terremoto come detto è stato avvertito anche nel savonese: diverse le segnalazioni sui social network. Fortunatamente, però, non si segnala alcun danno.