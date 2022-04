Rubano in una ditta di demolizione, ma scatta il sistema di allarme: 5 ladri bloccati dai carabinieri

Cengio. Hanno scavalcato il cancello e rubato materiali industriali all’interno della ditta Rinaldi di Cengio, ma sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di Millesimo e dal Nucleo Operativo e Radiomobile. E’ successo questa notte all’1.30 in via Rocchetta, i responsabili del furto quattro uomini di origine straniera, più un quinto alla guida dell’auto adibita alla fuga.

“Si tratta del terzo furto nel nostro stabilimento – spiega Lorenza Rinaldi, titolare della ditta -. Ma questa volta i responsabili sono stati fermati con tempestività grazie al sistema di allarme e alle telecamere che abbiamo installato. Una volta scattato l’antifurto, i quattro ladri hanno tentato la fuga, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarli in tempo e portarli in caserma. Un mio ringraziamento speciale alle forze dell’ordine, ai carabinieri di Millesimo che sono intervenuti per primi e ai carabinieri di Cairo che sono arrivati in un secondo momento, il tutto con una grande rapidità”.

I responsabili sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso tra di loro: quattro rumeni, già noti alle forze dell’ordine, e denunciato in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Genova il quinto complice, ancora incensurato, classe 2004. L’autovettura – un’Audi A6 – con a bordo i ladri è stata intercettata nella frazione Montaldo di Cengio.

I titolari dell’officina, intervenuti anche loro sul posto, hanno confermato nell’immediatezza che si trattava dello stesso mezzo notato pochi istanti prima fuggire dall’officina a forte velocità. A seguito della perquisizione nel bagagliaio della vettura, sono stati rinvenuti due catalizzatori contenenti platino, metallo particolarmente prezioso, asportati dalla ditta e vari attrezzi atti allo scasso.

Una volta in Caserma, ricostruiti i fatti con l’ausilio delle immagini registrate dal sistema di sorveglianza, i militari intervenuti hanno proceduto all’arresto dei quattro maggiorenni, alcuni dei quali con precedenti specifici, mentre il minorenne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Genova e affidato alla madre.

Fissato per oggi il giudizio direttissimo.