Taxi, la richiesta del consiglio regionale: “Permettere di usare tutti i posti previsti ai passeggeri con Green Pass”

Liguria. “E’ appena stato approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale il mio Ordine del Giorno ad Oggetto: Revisione norme di sicurezza anti Covid per la categoria dei tassisti, con il quale si chiede d’intervenire sulle restrizioni ancora in vigore per permettere l’utilizzo dell’intero spazio di omologazione del mezzo a passeggeri dotati di Green Pass”. Lo comunica il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Come molte altre, anche la categoria dei tassisti è stata pesantemente danneggiata dalla pandemia, che tra le diverse conseguenze ha determinato una fortemente limitazione dello spostamento delle persone, con una fisiologica diminuzione dell’utenza per tutti i settori del trasporto di passeggeri. Proprio per questo motivo Regione Liguria ha previsto specifiche iniziative a sostegno del settore, come i due milioni di euro destinati al Bonus Taxi”

“Intanto il Governo, nel gestire la ripresa delle attività, ha stabilito limitazioni precise per ogni categoria. Nello specifico, per i tassisti esse riguardano la permanenza in auto di un numero assolutamente limitato di passeggeri. Oggi, con l’avvento delle vaccinazioni e quindi del Green Pass, credo che tali limitazioni imposte sul numero di passeggeri non siano più giustificate”, ha proseguito.

“Per questo motivo ho presentato un O.d.g, approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale nella seduta odierna, con il quale si mette l’accento sulla necessità di rivedere tali restrizioni, dando la possibilità ai tassisti di tornare a lavorare sfruttando lo spazio di omologazione dell’auto per i passeggeri muniti di Green Pass, ovviamente indossando regolarmente i dispositivi di protezione individuali. Il tema sarà trattato dal nostro governatore Giovanni Toti in Conferenza Stato-Regioni, allo scopo di sensibilizzare il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Salute in tal senso”, ha concluso.