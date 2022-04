Successo largo e dolceamaro per il Savona contro il Fegino: sei le reti degli striscioni

Il Fegino si è presentato al “Mazzucco” di Noli con appena nove giocatori a disposizione. Mister Napoli è dovuto scendere in campo per arrivare almeno a 10. Anche se contro una squadra ridotta ai minimi termini e che ha conquistato appena tre punti in tutto il campionato, per il Savona era imperativo onorare al meglio l’impegno e la maglia.

Così è stato e il Savona ha vinto con il largo punteggio di 6 a 0. Le reti sono state siglate da Rossetti, Stefanzl, Macagno (2) e Vittori (2). Era alto il rischio “crollo mentale” dopo la doccia fredda contro la Sampierdarenese e di un “abbassamento della tensione” per il livello dell’avversario – encomiabile per come comunque sta portando a termine il torneo – e per un clima più freddo sugli spalti.

La squadra ha dunque dato la risposta che ci si aspettava e ha blindato il secondo posto, che consentirà di accedere direttamente alla finalissima play off. Sarebbe imperdonabile, a questo punto, non tentare con tutte le energie di vincere gli spareggi promozione per poter legittimamente sperare in un ripescaggio.

Finite le note dolci, tocca quella amara. L’avversario odierno è quello che il 1 maggio affronterà la Sampierdarenese. Nel calcio non si può mai dire, ma il Fegino di oggi difficilmente potrà stoppare la squadra di Roberto Pittaluga. La già flebile fiammella della speranza di vincere ancora il campionato oggi ha perso ancora un po’ di intensità.