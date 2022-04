Successo al concorso “Latuaideadimpresa” per i ragazzi del Patetta di Cairo: vincitori di un premio nazionale

Cairo Montenotte. Ancora premi per l’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte. La classe 3 C del corso Sistemi Informativi Aziendali si è aggiudicato, con il progetto “QualityRevolution (QR)” la partecipazione alla sfida finale, sul palco di Gaeta, del concorso Latuaideadimpresa®, il business game (promosso da Noisiamofuturo® insieme a Sistemi Formativi di Confindustria e Università Luiss “Guido Carli”) che porta gli studenti a creare progetti d’impresa diventando veri startupper.

La stessa classe ha poi vinto il premio speciale nazionale, pari a mille euro, assegnato da UMANA S.p.A. al Business Plan che, per il 2022, è stato in grado di interpretare al meglio il tema “Le aziende sono le persone che scelgono. Investire in qualità”. Si è trattato del progetto imprenditoriale che, nella sua descrizione sintetica e nelle sezioni dedicate alla struttura organizzativa e alla gestione del cliente, più ha tenuto conto dell’importanza delle Risorse Umane dell’azienda con particolare riferimento all’attenzione alla qualità del lavoro e dell’ambiente di lavoro.

Latuaideadimpresa® è il progetto, gestito dall’Unione Industriali, che favorisce la diffusione della cultura d’impresa, l’attività di gruppo e di confronto tra migliaia di giovani, dapprima suddivisi in squadre per elaborare le idee di impresa, poi riuniti nella grande cerimonia conclusiva che si è svolta a Gaeta il 7 aprile nell’ambito del Festival dei Giovani 2022.

Gli studenti, dopo una fase di formazione avvenuta nel mese di dicembre, si sono cimentati nel creare la loro start up operante nei settori di maggiore tendenza: sviluppo sostenibile e circular economy con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e a comportamenti antispreco; servizi alla persona e nel sociale; valorizzazione del Made in Italy sia nel settore alimentare e della migliore tradizione enogastronomica, sia del tessile, della cultura, del patrimonio storico-paesaggistico; innovazione e nuove tecnologie.

In riferimento ad ogni progetto i partecipanti hanno redatto un Business Plan in lingua italiana, uno spot pubblicitario della durata massima di 30 secondi in lingua inglese, un Pitch sotto forma di presentazione PowerPoint in lingua inglese e un abstract di 10 righe in lingua inglese. Le idee d’impresa caricate online dai team sono state valutate e votate da imprenditori italiani secondo i criteri della fattibilità economica, dell’innovazione, della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse umane, della scalabilità e della comunicazione.

Nel 2022 circa 1800 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, si sono sfidati a colpi di progetti d’impresa, elaborando 251 business plan. Il risultato è una piattaforma fresca, giovane, dinamica e ricca di contenuti interessanti, luogo di incontro e confronto sui temi della cultura d’impresa e dell’autoimprenditorialità trattati anche attraverso una gara dove non solo i ragazzi, ma anche gli imprenditori, votando online i progetti e decretando i vincitori, si sono messi in gioco.

Un altro importante successo lo ha riscosso la classe 3 B del corso Sistemi Informativi Aziendali con il progetto “Agro Electric”, vincitrice del Premio Speciale Bayer dedicato ai progetti che hanno interpretato meglio il tema dell’innovazione e della sostenibilità nel campo dell’agricoltura occupandosi in maniera concreta della riduzione di emissioni di CO2, uno degli obiettivi di Bayer da raggiungere entro il 2030. Pertanto in autunno gli allievi della classe con i loro accompagnatori si recheranno presso la Tenuta Moranda, un’azienda sita nell’Oltrepo Pavese, per assistere al processo di vinificazione.

Il viaggio che ha portato gli allievi del Patetta con i loro insegnanti Chiara Repetto e Luciana Mondino a partecipare al Festival dei Giovani di Gaeta è stato possibile grazie all’importante contributo dell’Unione Industriali di Savona che ha sostenuto l’iniziativa come strumento per la diffusione della cultura d’impresa tra i giovani.