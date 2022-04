Stephan El Shaarawy torna al goal e si conferma micidiale in zona Cesarini

Non è stata una stagione particolarmente fortunata per l’attaccante savonese Stephan El Shaarawy. Gli infortuni gli hanno infatti impedito di giocare con continuità. Tuttavia, le sue tre reti in campionato sono valse ben tre punti alla Roma. Punti pesanti perché guadagnati nei minuti finali.

La curiosità, infatti, è che tutte e tre le marcature realizzate in questo campionato sono arrivate a tempo scaduto. Era successo con il Sassuolo alla terza giornata, goal che era valso la vittoria per 2 a 1, e anche contro il Milan all’undicesima, anche se inutile ai fini del risultato visto che i rossoneri si erano imposti 2 a 1. Oggi è arrivato il sigillo numero tre in zona Cesarini. La rete del Faraone arrivata a recupero inoltrato ha infatti consentito ai capitolini di pareggiare 1 a 1 contro il Napoli.

Il classe 1992 è stato bravo ad approfittare di un movimento del compagno di reparto Abraham e a superare Meret indirizzando il pallone sul primo palo.