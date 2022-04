Stadio, strade e rii e non solo: Albenga si candida a numerosi bandi per accedere a fondi e finanziamenti

Albenga. Sono ben 7 gli interventi per cui il Comune di Albenga ha già partecipato a bandi di vario genere altre 6 le candidature e/o le progettazioni definitive predisposte per bandi di prossima scadenza e/o di prossima pubblicazione e 2 quelli già finanziati: tutto questo nell’ultimo anno.

Il punto del vicesindaco con delega ai lavori pubblici Alberto Passino: “Intendo smentire alcune affermazioni che vogliono lasciar intendere che il Comune di Albenga ha perso occasioni di finanziamento non partecipando a bandi pubblici. Per quel che concerne, infatti, i finanziamenti del Fondo Strategico Regionale (FSR), si precisa che nessun bando è stato pubblicato a riguardo, ma le risorse distribuite derivano da richieste e segnalazioni effettuati nelle annualità precedenti”.

“Sullo Stadio Riva preciso inoltre che come Comune stiamo affidando l’incarico per la realizzazione del progetto definitivo per l’adeguamento antincendio. Tale intervento sarà candidato, come previsto nella nostra programmazione, al prossimo bando che ci risulta verrà pubblicato nel corso del corrente anno. Cogliamo lo spunto e l’occasione per precisare inoltre che sono ben 7 gli interventi per cui il Comune di Albenga ha già partecipato a bandi di vario genere altre 6 le candidature e/o le progettazioni definitive predisposte per bandi di prossima scadenza e/o di prossima pubblicazione e 2 quelli già finanziati. Tutto questo nel solo ultimo anno”, ha concluso Passino.

In particolare, il Comune di Albenga ha partecipato a bandi di vario genere per i seguenti lavori: Lavori di ampliamento svincolo strada di accesso Villaggio Iris – 130mila euro; interventi di adeguamento dei ponti stradali di viale Che Guevara in attraversamento al rio Antognano e al rio Carenda – 550mila euro; adeguamento sismico, completamento dell’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche ed opere di efficientamento energetico dell’Asilo Nido “R. di Ferro” sito in Via Torino – 1 milione e 430mila euro; lavori di adeguamento sismico palestra a servizio edificio scolastico T. Paccini – 530mila euro.

Il Comune ha inoltre partecipato a bandi per la progettazione: progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento idraulico del rio Carenda; progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento idraulico rii sottostanti caserma Piave a Vadino; progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la rigenerazione urbana delle aree di via Carloforte.

Si stanno predisponendo, inoltre, le candidature e/o le progettazioni definitive per i seguenti interventi, per bandi di prossima scadenza e/o di prossima pubblicazione: recupero dell’ex macello comunale per la formazione di un centro servizi alla fruizione pedonale, escursionistica e ciclabile del sistema dei beni archeologici e storico culturali della via Iulia Augusta, compresa la formazione di una sede propria per la pedonalità nel tratto terminale della SP6 – 330mila euro; miglioramento della qualità, del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale del borgo di Bastia, comprendente ristrutturazione edilizia della vecchia scuola comunale per edilizia residenziale pubblica e sala polivalente di quartiere – 1 milione e 500mila euro.

E ancora: miglioramento della qualità, del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale del borgo di Lusignano con ristrutturazione edilizia edificio lascito “Tomati”, restauro della piazza e ricucitura connessioni pedonali e carrabili sul rio Carpaneto – 1 milione e 500mila euro; completamento intervento di ristrutturazione dell’ex casa comunale di Campochiesa per essere adibita a casa dell’outdoor, rifacimento pavimentazione “creuse” e miglioramento della qualità e del decoro urbano della frazione – 1 milione e 400mila euro; lavori di messa in sicurezza antincendio dello Stadio Riva – 280mila euro; allestimento del Museo per la Città antica di Albenga, palazzo Oddo – 1° lotto funzionale – 200mila euro.

Infine, nell’anno 2021, il Comune di Albenga è risultato assegnatario dei seguenti finanziamenti: PNRR – Missione 5 componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 “rigenerazione urbana” – Realizzazione pista ciclabile via Martiri della Foce – 600mila euro; FEAMP 2014/2020 Misura 1.43: realizzazione di un nuovo pontile multifunzione presso la Darsena, adibito a pesca, turismo e varie – 200mila euro.