Spotorno, in arrivo nuova area park: allo studio anche parcheggi interrati

Spotorno. Entro la fine del mese di aprile termineranno i lavori del nuovo parcheggio pubblico realizzato nell’ex area ferroviaria parallela alla circonvallazione in località Serra. E’ stato uno dei punti importanti del programma elettorale del precedente mandato dell’amministrazione Fiorini e finanziato con l’avanzo di bilancio 2021.

L’Assessorato ai lavori pubblici, in preparazione a questo intervento ed a seguito di un importante intervento di pulizia e riprofilatura del fiume Crovetto, aveva provveduto ad alzare l’area destinata al parcheggio con la terra prelevata dal torrente evitando costi di discarica della terra stessa e portando a livello dell’Aurelia l’allora ex sede ferroviaria di proprietà del Comune di Spotorno. Questo aveva creato le basi per il nuovo parcheggio e permesso di risparmiare una considerevole somma che diversamente avrebbe dovuto essere impiegata per effettuarne lo smaltimento.

Al parcheggio, che ha avuto il parere favorevole di Anas, si accederà direttamente dalla circonvallazione – subito dopo il passaggio sul torrente Crovetto – e attraverso una comoda rampa si scenderà in via Provinciale Rustia, davanti alla zona sportiva della Serra.

E’ stata prevista una pavimentazione con autobloccanti drenanti, a cui seguiranno le opere di illuminazione con nuovi lampioni e la messa in sicurezza della parte a monte.

Oltre ai circa 30 nuovi parcheggi auto ed a un congruo numero di posti moto, questo progetto costituirà un nuovo, e importante, accesso diretto all’area sportiva e alla via che conduce all’autostrada, contribuendo a migliorare la percorribilità di quel tratto di Aurelia, dunque con miglioramenti anche sul fronte viario.

“Questa prima risposta alle necessità di nuove aree di sosta arriva come primo risultato della pianificazione urbana, di concerto con il piano della mobilità che sta seguendo il sindaco Mattia Fiorini ed alla necessità di riprogettare importanti e preziosi spazi pubblici quali piazza Rizzo e la piazza dell’Alga blu, su cui stiamo da tempo valutando la realizzabilità di posteggi auto anche interrati che permettano di dare una risposta alla necessità di nuove aree per la sosta in posizioni strategiche per la località spotornese” afferma Marina Peluffo, vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici.

“L’obiettivo dell’amministrazione è quello di riordinare spazi pubblici ormai datati rendendoli più accoglienti ed a misura di pedoni, residenti e turisti” conclude il vice sindaco e assessore.