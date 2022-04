Spotorno: domenica 10 aprile va in scena la giornata dell’identità biancazzurra

Spotorno. Domenica 10 aprile, a Spotorno, si festeggia, presso la nuova struttura del Parco Monticello, ‘La giornata dell’identità biancazzurra’.

Al mattino spazio al futuro del calcio spotornese, bambini e bambine... che parteciperanno a partitelle non competitive, in vari gruppi, in base all’età.

Nel pomeriggio è previsto un triangolare ‘a sette’, a ranghi misti tra squadre di calcio Futsal e Prima Squadra della Spotornese Calcio.

In chiusura della festa biancazzurra si svolgerà un triangolare tra i Drunkerz, il gruppo di eccellenti tifosi, sostenitori della Spotornese.