Spostamento ferrovia, il Comitato Territoriale non ci sta: “Chiederemo garanzie al Presidente Mattarella”

Albenga. Si è svolta questa mattina, nel Comune di Albenga, un confronto tra il commissario straordinario per il progetto di spostamento della ferrovia Vincenzo Macello e i rappresentanti delle associazioni di categoria agricole (Coldiretti, Confagricoltura e Cia).

Un incontro a porte chiuse al quale non era però presente un’altra realtà che, da circa 20 anni, tiene alta l’attenzione sul progetto. Si tratta del Comitato Territoriale, che ha annunciato l’intenzione di coinvolgere anche il Presidente della Repubblica Mattarella.

“Abbiamo intenzione di contattare a mezzo lettera anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un enorme esborso di soldi pubblici, che dovremo pagare noi, i nostri figli e i nostri nipoti. Per questo vogliamo la massima chiarezza su un progetto che a noi suscita ancora grossi dubbi, timori e perplessità”, ha spiegato Enrico Isnardi in rappresentanza del Comitato Territoriale.

Quindi, una richiesta diretta al commissario Macello: “Anche a lui chiediamo chiarezza, che non si traduce in incontri come quello odierno. Lo esortiamo a promuovere incontri pubblici con la cittadinanza e non a porte chiuse. È doveroso perché qui c’è in ballo il futuro della nostra piana e di tutti i territori interessati dal tracciato”, ha concluso Isnardi.