Spettacolare avvistamento di delfini: due branchi di stenelle al largo di Capo Noli

Noli/Finale Ligure. Una quarantina di delfini, suddivisi in due branchi, che nuotavano e saltavano al largo di Capo Noli, a circa 5-5,5 miglia dalla costa. E’ lo spettacolo a cui hanno potuto assistere i volontari del gruppo pelagos della Lega Navale di Finale Ligure oggi pomeriggio.

Il gruppo collabora, a titolo gratuito, con l’Università degli Studi di Genova aiutando i ricercatori nel “censimento” degli esemplari che popolano il Santuario dei cetacei, l’area compresa tra Toscana, Costa Azzurra e Corsica.

L’area marina compresa tra Noli e Finale è caratterizzata dai canyon a circa 4 miglia e mezzo e 7 e mezzo con profondità che arriva fino a 2000 metri. In queste zone si trovano capodogli e zifii. Entrambe le specie raggiungono profondità considerevoli e, in particolare, i secondi rimangono in superficie poco tempo (circa 2 minuti) per cui la loro osservazione è rara.

Le stenelle, invece, nuotano molto in superficie. “Abbiamo la sensazione che ci vengano a cercare e poi ci accompagnano, ci girano intorno”, ha commentato uno dei membri del gruppo Pelagos.

Un’esperienza caratterizzata da tanta emozione e entusiasmo ma, come spesso accade, purtroppo anche una nota negativa. “Abbiamo trovato e recuperato della plastica, tra cui una palla, e dei ssacchetti che contenevano delle bottiglie”. La plastica, col passare del tempo diventa microplastica, viene ingerita da pesci e animali che abitano il mare. “L’anno scorso – racconta – è capitato molte volte di trovare tartarughe caretta caretta intrappolare nei sacchi di plastica, perchè le confondono per meduse”.

Il gruppo Pelagos svolge anche attività di sensibilizzazione nelle scuole del finalese, occasione in cui sottolinea ai ragazzi che anche i rifiuti abbandonati in strada trasportati da piogge, torrenti e fiumi finiscono in mare.