Sorpresi a cedere sostanze stupefacenti nel centro di Finale: quattro ragazzi fermati dalla polizia locale

Finale Ligure. Sono stati colti sul fatto: erano intenti a cedere sostanze stupefacenti quali cocaina e hashish nel centro di Finale Ligure. A intervenire la polizia locale.

Durante la notte appena trascorsa gli agenti della polizia locale di Finale erano impegnati a evitare possibili effetti indesiderati della movida notturna, evitando che la compravendita illecita giungesse a buon fine. Quatto giovani del posto sono quindi stati accompagnati presso il comando di via Ghiglieri, dove a due di loro sono stati denunciati a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Agli altri due invece è stata contestata la violazione dell’art. 75 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti e saranno segnalati alla Prefettura di Savona per l’applicazione delle misure amministrative previste dalla legge.

Per affrontare in maniera efficace eventuali eccessi della movida, anche in vista della stagione estiva, la polizia locale di Finale Ligure e Loano ha già pianificato specifici moduli di servizio con personale dedicato. Si procederà inoltre a un rinforzo degli organici anche grazie al concorso per la selezione di agenti di polizia locale, con prove che inizieranno a metà della prossima settimana.