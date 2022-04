Solari, post Vado-Imperia: “Partita strana, dovevamo chiuderla prima. Abbiamo sofferto più del previsto”

Vado Ligure. Il Vado Football Club torna a sorridere dopo cinque partite (3 pareggi e 2 sconfitte) nel girone “A” di Serie D, facendo bottino pieno contro l’Imperia. Vittoria a domicilio, per 3 a 2.

I rossoblù grazie al risultato di ieri pomeriggio, sono saliti a 43 punti, togliendosi dalle zone più pericolose della graduatoria. La classifica è molto corta, caratterizzata da gruppone di 10 squadre (quasi due terzi del campionato), raccolte in appena 5 punti. La zona Playout per i vadesi è infatti 6 punti dietro. Quella Play-Off altrettanti davanti. L’elastico a ogni turno – prendendo in prestito un paragone ciclistico – è dunque inevitabile.

Mister Matteo Solari, allenatore del Vado. Una vittoria significativa per la tua squadra, magari con poca brillantezza. Ma alla fine siete riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Contro un avversario – terzultimo – impegnato nella lotta diretta per non retrocedere.

“Abbiamo cominciato bene, con la giusta intensità. Siamo andati sul 2-0 dopo 25′. Abbiamo avuto poi due grosse chanches per fare il terzo, con Galvanio e Capra. Sono partite che devi s

Ci siamo invece distratti e abbiamo permesso all’Imperia di rientrare in gara, praticamente a primo tempo finito”.

I due gol dell’Imperia, a trenta secondi dalla fine del primo tempo e trenta secondi dopo il nostro 3-1, li hanno revitalizzi. Non siete stati bravi, forse, a capire certi momenti della partita?

“Una squadra come la nostra, con una difesa come la nostra, non può prendere gol come il secondo. Lì le situazioni si sono ribaltate. L’Imperia ha preso coraggio. Noi, fino a quel momento in controllo, siamo andati in difficoltà. E abbiamo fatto male nell’ultima mezz’ora. Ci siamo abbassati troppo, sbagliando troppi passaggi. Non abbiamo concesso occasioni nitide, ma sicuramente gli avversari ci ha messo nella nostra metà campo”.

Nel finale infatti, vi siete praticamente messi a 5 dietro.

“E’ stato un segnale che ho voluto dare alla squadra. Questa partita la dovevamo vincere.”

Si sono rivisti Lo Bosco e Costantini (anche se ancora non al meglio). Piano piano stanno rientrando giocatori, dopo un periodo per voi difficile. Prossimamente due derby liguri casalinghi dove ospiterete Ligorna e, all’ultima giornata Sestri Levante. Ci sarà poi anche la trasferta di Varese. Ma soprattutto Ticino e l’Asti, vostro prossimo avversario. Due squadre che stanno dietro. Saranno le due gare più delicate? Per potere poi vivere il finale in maniera spensierata.

Il morale è molto alto. Giovedì andremo ad Asti (partita anticipata in settimana per il ponte di Pasqua), sarà nuovamente una sfida determinante e di grande importanza. Contro un avversario comunque rognoso, che ha bisogno di fare punti.

Noi, dal canto nostro, andiamo là pe staccarci definitivamente dalla zona calda. E vivere poi con massima spensieratezza il finale di stagione.” chiude il tecnico rossoblù.