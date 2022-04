Sindacati, è Giovanni Mazziotta della Uil il nuovo presidente Civ Inps Savona

Savona. “Garanzia per le pensionate e i pensionati del territorio savonese e per tutte le lavoratrici e i lavoratori che contribuiscono a mantenere in piedi un sistema importante dal punto di vista sociale ed economico per tutto il territorio”. E’ questo il commento di Giovanni Mazziotta, segretario regionale Uil Liguria e coordinatore Uil Ponente, che da oggi è il nuovo presidente Civ Inps di Savona.

Mazziotta, classe 1953, metalmeccanico di ferro, è stato nominato questa mattina in alternanza a Bruno Martinozzi alla guida del Civ Inps Savona.

“Il 19 aprile si svolgerà il prossimo incontro con i componenti del Civ – spiega Mazziotta –. Il mio impegno è volto a una forte collaborazione con tutte le componenti del consiglio e con l’amministrazione per la tutela e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dei pensionati su tutto il territorio”.