Siccità, a Borghetto riunione con Assoutenti, ministero e Autorità per l’energia. Canepa: “Monitoraggio dei pozzi a Pasqua”

Borghetto Santo Spirito. Questa mattina presso la sede della Servizi Ambientali si è svolto un incontro sul tema siccità e sulla crisi energetica alla presenza del sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, del presidente Barbara Balbo, dell’Ad Giovanni Bollorino, del vice presidente Santiago Vacca, del Dg Giovanni Paolo Paganelli e di Gianluigi Taboga di Assoutenti.

Durante la prima parte dell’incontro si è analizzata la situazione attuale dei pozzi di Borghetto e si è ragionato sulle possibili strategie da mettere in atto sia a livello infrastrutturale (interconnessione delle reti) sia a livello di contenimento dei consumi per non farsi trovare impreparati in vista della stagione estiva. Successivamente vi è stato un collegamento telematico con l’Assemblea Nazionale Unitaria delle associazioni dei consumatori alla quale erano presenti il vice ministro allo sviluppo economico, il presidente di Arera, il presidente dell’Agcm, il Garante prezzi e l’onorevole Simone Baldelli, presidente commissione parlamentare sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

“Ringrazio la Servizi Ambientali per la disponibilità e Gianluigi Taboga e il presidente regionale di Assoutenti Furio Truzzi – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – per avermi dato la possibilità di portare le istanze degli Enti Locali in un’assemblea nazionale così importante che per la prima volta vedeva la riunione di tutte le associazioni dei consumatori insieme ai vertici di varie agenzie, tra cui Arera, con la presenza di figure istituzionali di primo piano. Durante il mio intervento ho fatto presente le difficoltà dei Comuni che, nonostante si adoperino per ridurre gli sprechi e siano in prima linea con l’adozione di politiche energetiche virtuose, si ritrovano ad affrontare gli aumenti pesantissimi delle bollette. Senza ristori da parte del Governo molti Enti non riusciranno a far quadrare i bilanci. Per quello che riguarda la situazione idrica locale, abbiamo deciso di attivare un monitoraggio dei pozzi nel periodo pasquale per valutare in modo puntuale eventuali criticità. Ne seguirà una relazione da sottoporre a tutti i soci.”