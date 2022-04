Si ferisce a una gamba: persona soccorsa dall’elicottero Grifo nell’entroterra finalese

Finale Ligure. Si è alzato in volo questo pomeriggio da Albenga e ha raggiunto la frazione finalese di Gorra l’elisoccorso Grifo.

A essere soccorsa e portata in ospedale una persona che, per cause ancora da accertare, si è ferita a una gamba. Lanciato l’allarme è giunta subito sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo e l’automedica del 118, ma per la natura impervia della zona è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente le ferite procurare sul corpo non sono profonde: è stato disposto un codice giallo. La persona non è quindi in pericolo di vita.