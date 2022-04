Shopping, animazioni, musica, sport, mostre: variegato assortimento di eventi nella domenica in provincia

Il 24 aprile 1066 fu avvistata la Cometa di Halley, la più famosa e brillante delle comete che passano per le regioni interne del Sistema Solare ad intervalli di decine di anni e così chiamata in onore di Edmond Halley, il quale per primo ne predisse il ritorno al perielio. Circa un millennio dopo noi esploratori del divertimento abbiamo l’irripetibile occasione di avvistare un variegato assortimento di eventi da un’estremità all’altra dell’universo del fine settimana, in particolare nella “galassia Domenica”. Dalle fiere ai laboratori creativi, dai concerti alle competizioni sportive alle mostre d’arte è sterminato il numero di “pianeti” sul cui suolo possiamo atterrare.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato di qualità più famoso d’Italia, torna a grandissima richiesta a Ceriale con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale consorzio offriranno una giornata assolutamente da non perdere per i tanti appassionati del genere e all’insegna dello shopping più glamour e conveniente. Come di consueto sarà un autentico spettacolo di bancarelle che faranno rivivere le magiche atmosfere del mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.

Ad Altare ci sarà davvero da divertirsi con la “Fiera di Primavera”! Tantissime bancarelle di ambulanti, punti di ristoro e fornitissime attività commerciali e artigianali saranno aperti per le vie del paese. In programma anche diversi laboratori creativi e spettacolari animazioni per bambini e ragazzi presso il Circolo Sportivo Zeronovanta. Il Museo dell’Arte Vetraria Altarese aprirà al pubblico e le fornaci saranno accese per consentire al pubblico di assistere alle estrose performance dei maestri vetrai al lavoro. Inoltre presso la sede dell’Associazione Culturale A.M.A. Arti e Misteri ad Altare ci sarà la presentazione di due gustosi piatti dell’antica tradizione altarese: i cruscotti e i maccheroni all’ago.

La cantante americana Sherrita Duran si esibirà in concerto a Loano, proponendo brani di diversi generi: dal jazz al blues alle grandi interpretazioni delle star internazionali della musica pop. Una voce calda come la sua California, un timbro morbido, vellutato e del tutto particolare, un’estensione senza confini e un’ottima tecnica le permettono grande versatilità in ogni stile musicale. Una fortissima passione fin da piccola per la lirica e i musical, un innato talento compositivo: Duran è davvero un’artista a tutto tondo.

YEPP e Comune replicheranno l’entusiasmante e spettacolare evento sportivo “VerticAlbenga”, durante cui si terranno numerose attività, a cominciare dalla gara internazionale di Trickline, prima tappa del campionato europeo, che ospiterà due categorie distinte, Pro e Basis. Ci sarà poi la gara nazionale di street lifting: tre tentativi per sollevare quanto più carico possibile nei quattro esercizi Muscle up, Pull up, Dip e Squat. Insieme allo Street Lifting si alternerà anche un’altra branca del Calisthenics, l’Endurance, il cui obiettivo è eseguire quante più ripetizioni possibili degli esercizi Muscle up, Pull up, Dip e Squat. Onlykettlebell ci darà la possibilità di conoscere e provare il kettlebell lifting.

A Savona si conclude la mostra fotografica “Il Tempo del Lavoro – 120 anni di storia e lavoro”, organizzata per i centoventi anni della Camera del Lavoro di Savona da CGIL e SPI Sindacato Pensionati. Avere 120 anni e tutto un futuro davanti grazie al lavoro di ieri è un bel traguardo per l’organizzazione sindacale che più rappresenta la storia e le radici del mondo del lavoro italiano. Una ricorrenza importante che cade in un periodo in cui da gioire c’è ben poco, a causa degli effetti della pandemia, che ha trascinato il Paese in una terribile crisi sanitaria, economica, sociale, occupazionale ed educativa senza precedenti.