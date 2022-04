SGS: un augurio di Buona Pasqua ai tesserati, alle società, alle componenti e agli staff territoriali

“Dopo un periodo lungo e complesso, siamo finalmente tornati a un sempre più graduale svolgimento delle nostre attività, sempre con la massima attenzione e un senso di grande responsabilità per la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti e auguro a tutti che queste festività pasquali possano rappresentare davvero un momento di gioia per lasciarsi alle spalle questi ultimi anni”.

“L’impegno del Settore Giovanile e Scolastico, sia a livello nazionale che periferico, non è mai mancato per garantire l’avvio di percorsi virtuosi di carattere formativo e a portare avanti diverse attività sportive, dando continuità a quanto prodotto nel corso degli ultimi anni e cercando di dare il massimo supporto al nostro mondo, tenendo presenti le contingenze dei vari momenti. Allo stesso modo non è mai mancata la vicinanza della Federazione e del Presidente federale Gabriele Gravina, al quale va un grande ringraziamento che, assieme agli auguri di una serena Pasqua, voglio estendere a tutta la struttura federale e a tutte le componenti del sistema federale, le Leghe, i calciatori, gli allenatori e gli arbitri”.

“Un grande augurio a tutto lo staff SGS, ai nostri Coordinamenti regionali, alle centinaia di collaboratori tecnici ed organizzativi del territorio nazionale, ai nostri formatori, ai tesserati, alle loro famiglie e alle società con cui continuiamo ogni giorno ad interfacciarci e a lavorare per portare avanti al meglio la nostra grande passione”.

Vito Tisci

Presidente Settore Giovanile e Scolastico