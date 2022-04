Serie D: Vado e Ligorna non si fanno male (1-1)

Vado-Ligorna 1-1 (51′ Aperi – 54′ Gomes)

Cronaca Diretta (LIVE):

Inizio dell’incontro (ore 14:59).

3′ Ligorna in attacco. Corner dalla destra. Dalla bandierina va Botta. Un difensore locale mette fuori. Gomes stoppa all’altezza del dischetto, ma non inquadra lo specchio.

5′ Cattaneo prova dalla lunga distanza. Atzori si distende a terra e blocca.

Trascorso il primo questo d’ora, nulla di significativo da annotare sul taccuino. Il Vado, nonostante un’inferiorità numerica a centrocampo, tiene maggiormente il possesso del pallone. Il Ligorna sfrutta più le ripartenze.

16′ Opportunità Ligorna. Calcagno affonda sulla fascia sinistra e mette in mezzo. Lipani, portatosi in avanscoperta, va in spaccata. Palla fuori di poco.

20′ Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra. Napolitano – subentrato in avvio a Galvanio (stiramento) – prova al volo di prima intenzione. Soluzione alta.

La seconda parte della prima frazione scorre via senza sussulti.

44′ Ammonito Tinti (V).

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Vado-Ligorna 0-0.

Inizio secondo tempo (ore 16:00).

50′ Cattaneo vince un contrasto a metà campo a avvia il contropiede del Vado. Azione in verticale. Lo Bosco manca l’appuntamento con la realizzazione, non riuscendo a stoppare nei pressi del dischetto.

51′ GOL VADO! Lo Bosco prende posizione dal limite dell’area e imbuca. Il passaggio parrebbe troppo lungo.

Atzori manca tuttavia l’intervento in uscita bassa. Per Aperi, a difesa avversaria sorpresa, è quel punto un gioco da ragazzi depositare il pallone in fondo al sacco. 1-0.

54′ GOL LIGORNA! Angolo dalla destra. Gomes si inerpica sul secondo palo, la traittoria spiovente sorprende Cirillo e si infila beffarda sotto alla traversa. Difesa vadese comunque colpevolmente immobile su calcio da piazzato. 1-1.

75′ Calcagno salta Nicoletti sulla sinistra e crossa basso.

Il tiro di Botta dalla lunetta finisce un metro alto.

86′ Giallo a Capra (V).

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+5 Fischio finale: Vado-Ligorna 1-1.

Presentazione:

I rossoblù tornano a schierare in avvio il tridente offensivo titolare: Capra-Lo Bosco-Aperi.

L’ultima apparizione Lavagnese-Vado 1-1, verso la fine del girone di andata tre interpreti offensivi mai assieme a pieno servizio. Era fine novembre 2021. Da lì i vadesi hanno fatto cinque mesi senza un vero centravanti di ruolo. Situazione andata indubbiamente a pesare sull’andamento della squadra.

Sempre indisponibili invece i centrocampisti Costantini e Giuffrida.

Vado Ligure. Trentaquattresima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A“.

Vado e Ligorna è la sfida degli intrecci. Molti gli ex da ambo le parti, sia in campo che fuori.

I rossoblù a 43 punti. I genovesi un punto dietro.

Il Ligorna rinviene da dietro. Il Vado ha indietreggiato, perdendo un po’ di smalto rispetto al girone di andata.

La zona Playout per le due contendenti è rispettivamente a + 4 – il Vado – e a +3 – il Ligorna.

Diventa dunque fondamentale per entrambe le formazioni, a cinque turni dall’epilogo del campionato, distanziarsi dalle zone più a rischio.

In una classifica comunque sempre molto corta, contraddistinta da un gruppone di dieci squadre in 7 punti. Basti inoltre pensare che il 5° posto (valevole per un simbolico piazzamento nei Playoff), è ancora

teoricamente ancora raggiungibile da entrambe.

Il Ligorna è reduce dal recupero col Derthona, giocato in settimana e finito in parità (0-0).

Il Vado si è invece complicato la vita ad Asti (1-0), permettendo ai piemontesi di accorciare.

Rispetto alla prima parte della stagione, dove la squadra di Solari ha probabilmente raccolto meno rispetto a quanto avrebbe potuto. Nella seconda parte invece i rossoblù sono incappati in diverse battute d’arresto. La salvezza diretta è dunque ancora da conquistare nel rettangolo verde in queste ultime uscite.

Tabellino:

Vado: Cirillo, Nicoletti (78′ Turone), Casazza (72′ Anselmo), Cattaneo (66′ Lazzaretti), De Bode, Tinti, Capra, Cenci, Lo Bosco (56′ Quarta), Aperi, Galvanio (6′ Napolitano)

A disp.: Colantonio, Favara, Della Rossa, Bonanni. All. Solari

Ligorna: Atzori, Calcagno, Placido, Botta, Bacigalupo (75′ Lala), Gomes (61′ Donaggio), Brunozzi (61′ Gerbino), Cericola (77′ Salvini), Cipolletta, Lipani (61′ L. Garbarino) A. Garbarino

A disp.: Parise, Alberto, Casanova, Silvestri. All. Roselli

Arbitro: Angelo Davide Lotito (Cremona). Assistenti: Alberto Amoroso (Piacenza) e Ivan Denisov (Bari)

Note: Pomeriggio fresco e piovoso. Fondo sintetico in buone condizioni, ma scivoloso. Ammoniti: Tinti e Capra (V). Angoli 2-3. Recuperi 2′ e 5. Spettatori 150 circa.