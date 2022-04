Serie D: Asti-Vado 1-0 (LIVE)

Asti-Vado 1-0 (48′ Kerroumi)

Asti. Campionato calcistico interregionale di Serie D, girone A. Nella trentatreesima giornata il Vado è ospite dell‘Asti. Incontro anticipato al giovedì, in virtù del ponte di Pasqua. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 15:00.

Per i rossoblù, con 43 punti in classifica, si profila un’occasione per allungare e mettere definitivamente in ghiaccio il discorso salvezza. Al fine di poter poi disputare le ultime cinque sfide con maggiore spensieratezza.

L‘Asti, quart’ultimo a 36 punti, è infatti in zona Playout. Una statistica curiosa, i piemontesi hanno totalizzato finora ben 18 pareggi (più della metà delle partite disputate).

Tabellino:

Asti: Brustolin, Vergano, Rosset, Ciletta, Venneri, Taddei, Picone, Tomà, Piana, Diagne, Kerroumi

A disp.: Zeggio, Pezziardi, Pinto, Mainetti, Ndaye, Plado, Lanfranco, Trevisol, Legal. All. Boschetto

Vado: Cirillo, Tinti, Anselmo, Casazza, De Bode, Brero, Capra, Cattaneo (46′ Lazzaretti), Cenci, Aperi, Galvanio

A disp.: Colantonio, Favara, Turone, Lagorio, Lazzaretti, Nicoletti, Napolitano, Quarta, Lo Bosco. All. Solari

Arbitro: Vito Guerra (Venosa). Assistenti: Matteo Franzoni (Lovere) e Cosimo De Tommaso (Voghera)

Note: Pomeriggio soleggiato e primaverile. Fondo in erba naturale. Ammoniti: Rosset, Ciletta (A), De Bode, Brero, Lazzaretti (V). Angoli 3-2. Spettatori 180 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

La sfida prende inizio alle ore 15:04.

1′ Capra mette un bel pallone in mezzo. Aperi indirizza di testa, senza riuscire a dare forza. Comodo fra le braccia di Brustolin.

18′ Iniziativa personale di Kerroumi. Il giocatore astigiano indugia troppo, favorendo il provvidenziale recupero di De Bode.

26′ Capra calcia dai venticinque metri. Brustolin para in presa alta.

Dalla parte opposta, punizione dal limite, vertice sinistro dell’area. Va Diagne, Cirillo blocca.

32′ Ammonito De Bode (V).

37′ Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra. Un difensore locale mette fuori. Cenci libera una staffilata dalla media distanza. Bel tiro, ma la palla termina di poco alta.

40′ Giallo a Rosset (A).

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Asti-Vado 0-0.

La gara riprende alle ore 16:06.

48′ GOL ASTI! Kerroumi va via splendidamente in serpentina centralmente. Salta tre avversari e dalla lunetta libera un gran tiro verso l’incrocio. 1-0.

49′ Ammonito Brero (V).

52′ Vado in attacco. Combinazione sulla catena di destra. Aperi da ottima posizione, viene murato a botta sicura.

56′ Ammonito Ciletta (A).