Serie C: l’Albisola Pallavolo Spinnaker e l’Iglina Albisola Pallavolo si confermano prime con due netti 3-0

Albisola Superiore. Sabato 9 aprile sono scesi sul parquet entrambi i sestetti dell’Albisola Pallavolo militanti in Serie C. Alle ore 21:00 i ragazzi guidati dai coach Ferrari e Caviglia hanno disputato il recupero dell’ottava giornata contro il Volley Colombiera Sarzana Project, un match a senso unico che i biancazzurri hanno archiviato in poco meno di un’ora con un netto 3-0 (25-9, 25-13, 25-13 i parziali).

A bissare il successo ottenuto da Turco e compagni ci hanno poi pensato le ragazze allenate da Francesco Valle ed Alberto Porchi, ciniche nel chiudere la pratica in tre set (17-25, 14-25, 19-25) contro le avversarie della Serteco Volley School.

Adesso sarà pausa pasquale per entrambi i sestetti, poi alla ripresa l’Albisola Pallavolo Spinnaker avrà il suo primo match point promozione contro il Sant’Antonio, questo mentre l’Iglina Albisola Pallavolo se la vedrà contro il Tigullio Volley Project.