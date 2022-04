Serie C, il savonese Romeo Giovannini festeggia la promozione con il Modena: dopo 6 anni sarà di nuovo serie cadetta per i canarini

Savona. Dai campi di provincia alla vittoria della Serie C in meno di tre anni. È questa la parabola ascendente di Romeo Giovannini, seconda punta del Modena formato promozione riuscito quest’anno a totalizzare 18 presenze ed un assist nell’agguerritissimo Girone B appunto della Serie C 2021/2022.

La lotta per la promozione diretta ingaggiata con la Reggiana è stata infinita e a tratti quasi epica e, alla fine, a spuntarla sono stati proprio i canarini guidati da Attilio Tesser, allenatore riuscito a centrare l’ennesimo salta di categoria dopo quelli festeggiati alla guida di Cremonese e Pordenone.

Come già anticipato, tra i protagonisti del Modena di quest’anno sarebbe impossibile non citare Giovannini, prodotto del settore giovanile del Savona il quale, soltanto tre anni fa, stupiva grazie al suo primo gol “tra i grandi” nel derby di Serie D contro il Vado. Dopo il fallimento degli Striscioni il giovane classe 2001 ha trascorso una stagione al Carpi prima di approdare appunto in gialloblù, società con cui ieri ha festeggiato la promozione in Serie B.

La provincia di Savona si conferma quindi come un’ottima fucina di talenti, questo nella speranza che anche il calcio locale savonese possa presto tornare a competere a livello professionistico.