Albenga. Lenzuola bianche appese ovunque, ma anche tanti sassi bianchi e dipinti ad hoc. Da Andora a Ceriale è un tripudio vero e proprio: sono appese ed apposte a finestre, balconi, portoni, cancelli, auto, attività commerciali.

Riportano tante scritte differenti: alcune goliardiche, rivolte direttamente alla Regione e al presidente Toti, altre meno, ma tutte con lo stesso minimo comune denominatore, la dicitura “Senza Pronto Soccorso si muore”.

Gli organizzatori, i portavoce del movimento spontaneo Gino Rapa e Dino Ardoino avevano fatto appello ai cittadini di tutti i Comuni del Comprensorio ingauno, chiedendo massima adesione.

E il territorio, nella battaglia avviata per chiedere il potenziamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, ha risposto presente in massa, come si può evincere anche dalle decine e decine di foto relative all’iniziativa.

Una manifestazione che era stata organizzata per il weekend del 23 e 24 aprile, ma che è stata rinviata causa maltempo a questo fine settimana, con inizio previsto proprio oggi.

Ma l’iniziativa ovviamente è stata vista di cattivo occhio negli ambienti genovesi, come dimostrano le parole dei componenti della Lista Toti che nei giorni scorsi hanno dichiarato: “Un pronto soccorso senza medico specializzato sarebbe pericoloso, solo per la soddisfazione di avere l’insegna. Si agitano le lenzuola per far credere ai fantasmi”.

A rispondere alla provocazione, con una battuta è stato proprio Gino Rapa che, allo stesso tempo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento: “Siamo molto contenti perché c’è tanto entusiasmo, è tangibile e visibile. A Toti e ai membri della sua Lista possiamo dire: ecco i vostri fantasmi”.

E in effetti, giocando sulle parole, si può dire che se ogni lenzuolo nasconde un fantasma, probabilmente questo weekend ha sancito la “nascita” della più grande “casa degli spettri” a cielo aperto mai vista.

“È proprio così, – ha proseguito Rapa. – Si sono formati davvero tanti gruppi spontanei anche in altri Comuni. Spezzo una lancia a favore di Toti e della sua giunta perché una cosa buona l’hanno fatta: sono riusciti finalmente a riunire e compattare tutte le comunità del nostro territorio”.

Ma il movimento non si ferma, nella speranza che, prima o poi, eventi e manifestazioni (Grande Marcia per l’ospedale, iniziativa alla Milano-Sanremo) qualcosa si muova: la speranza è un incontro, in presenza, con il governatore Toti per deporre l’ascia di guerra e avviare un reale confronto con il territorio.

“Sicuramente non ci fermeremo qui, almeno fino a quando l’obiettivo non sarà raggiunto. Scherzi a parte, ci pare che la giunta Toti abbia assunto davvero un atteggiamento che potremmo definire quasi punitivo per Albenga, come dimostra il recente caso del trasferimento del reparto di Urologia. Sembrano aver perso il lume della ragione, scegliendo di agirare con la pancia. Ma noi speriamo ancora di poter ottenere un incontro con Toti: la protesta della gente sta salendo forte e la politica non può più ignorarla”.