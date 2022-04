Pnrr, secondo lotto Piscina Zanelli: il Comune presenta un progetto da 2 milioni e mezzo

Savona. Savona presentetà oggi la domanda per ottenere il finanziamento per il secondo lotto della piscina Zanelli. Il progetto deliberato in giunta prevede un nuovo impianto natatorio a potenziamento di quello già esistente e autonomo. Il bando è destinato a Comuni con popolazione reisdente superiore a 50mila abitanti.

Dopo la presentazione del progetto, il bando prevede una fase di concertazione tra il ministero e i Comuni che hanno mandato una proposta. Dopo questa fase, il governo deciderà quali progetti finanziare.

“Immaginiamo che a livello nazionale in tanti parteciperanno”, ha detto l’assessore allo Sport Francesco Rossello.

Il Comune metterà sul tavolo il ruolo della piscina che riveste a livello nazionale: “Sarebbe il centro federale squadra di nuoto sincronizzato e la piscina delle fase eliminatorie di coppe europee di pallanuoto”, ha sottolineato Rossello.