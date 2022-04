Seconda Categoria (play off): Borgio Verezzi in vantaggio sulla Priamar Liguria

PRIAMAR LIGURIA 0 – BORGIO VEREZZI 1 (36’Bertozzi)

48′ Entrambi i portieri ammoniti. Bracco si becca il giallo per perdita di tempo su un rinvio dal fondo.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

47′ Finisce il primo tempo.

46′ Bella iniziativa di Bianchi. Salta un paio di uomini e calcia verso la porta. Conclusione forte. Bracco respinge.

43′ Priamar pericolosa. Bracco esce a vuoto su un pallone alto. Vallone colpisce di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta. Sul ribaltamento, Borgio pericoloso con Antonelli, che a tu per tu con Quaranta in uscita calcia a lato.

41′ Ci prova Vallone dalla distanza su punizione. Palla alta sulla traversa. Bracco in controllo.

39′ Gara nervosa, comprensibile con una posta in palio così alta. L’arbitro ha deciso di non lesinare con la distribuzione di cartellini. Metro severo che per ora sta mantenendo la gara su binari corretti. Sarà poi interessante vedere gli sviluppi quando ci saranno falli al limite di giocatori ammoniti.

36′ Borgio Verezzi in vantaggio! Dal limite, Fornari calcia la punizione bassa e radente. Quaranta respinge corto. Bertozzi è il più lesto di tutti e ribadisce in rete.

35′ Ancora un giallo. Quaranta blocca al limite ma varca i confini dell’area.

34′ Ammonito Morando. Qualche trattenuta di troppo in attesa della battuta di una punizione del Borgio Verezzi.

31′ Lungo lancio di Bardhi verso il cuore dell’area. Bianchi salta di testa e riesce a indirizzare pericolosamente verso la porta. Bracco si distende e devia sopra la traversa. Sulla ripartenza, ennesimo giallo. Questa volta per Saturni, autore di un fallo tattico.

28′ Antonelli prova a inserirsi tra Dalpiaz e Quaranta. Riesci anche a colpire ma portiere della Priamar è lì vicino e stoppa la sfera. Nel frattempo, giallo per Bardhi.

27′ Bianchi riceve centralmente e imbuca per Vallone. Bracco è attento e un uscita blocca.

23′ Poche emozioni nelle due aree. Tanta battaglia a centrocampo. Punteggio di parità che rispecchia l’andamento della gara.

18′ Rasetto in pressing offensivo, interviene in maniera scomposta su Morando, ammonito anche lui.

11′ Lancio verticale del Borgio. Antonelli cerca di rubare palla a Morando. Alla fine, il difensore dei savonesi riesce a spazzare in fallo laterale.

7′ Roascio stende Bianchi. Borgio Verezzi con due centrali ammoniti dopo meno di dieci minuti.

5′ A seguito di una punizione battuta in mezzo, trattenuta di Pasquale su Vallone. Battibecco tra i due. L’arbitro li sanziona con il giallo. Decisione forse esagerata visto il minuto della gara e dato che il diverbio stava rientrando.

3′ Gara combattuta fin dai primi minuti. Borgio pericoloso con Bertozzi, che crossa rasoterra dalla sinistra per Antonelli, che però non riesce a impattare la sfera.

1′ Si parte. Borgio Verezzi con la maglia bianca con maniche rosse. Pantaloncini e calzettoni rossi. Divisa a bande verticali bianconere con calzettoni e calzoncini neri per la Priamar Liguria.

Primo tempo

Priamar Liguria: 1 Quaranta, 2 Saturni, 3 Bardhi, 4 Ferrigno, 5 Dalpiaz, 6 Morando, 7 Vallone, 8 Scarrone, 9 Cuka, 10 Esposito, 11 Bianchi. 12 Mandaglio, 13 Cyrbja, 14 Andriello, 15 Lavagna, 16 Quaglia, 17 Marouf, 18 Bianco. Allenatore: Bresci.

Borgio Verezzi: 1 Bracco 2 Furnari 3 Tassisto, 4 Rasetto, 5 Pasquale, 6 Roascio, 7 Stegaru, 8 Patitucci, 9 Antonelli, 10 Fornari, 11 Bertozzi. A disposizione: 12 Mantoan, 13 Fiorito, 14 Briozzo, 15 Decia, 16 Piccinino, 17 Zanatta, 18 Pollero, 19 Morelli, 20 Frione. Allenatore: Cordiale.

Savona. Semifinale play off tra Priamar Liguria e Borgio Verezzi. I padroni di casa, che hanno chiuso il campionato al terzo posto, hanno due risultati su tre. Il pareggio al termine dei supplementari, infatti, garantirebbe la finalissima contro la Spotornese, che non disputa la semifinale con il Cisano in virtù del margine di distacco di più di cinque punti.

Se la Priamar Liguria ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alla squadra di Cordiale, quest’ultima avrà dalla sua l’entusiasmo di chi disputa un play off inaspettato: il pareggio proprio della Priamar Liguria contro il Cisano all’ultima giornata ha consentito al Borgio di accorciare e di potersi giocare gli spareggi per il salto il Prima Categoria.