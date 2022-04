Seconda Categoria, il Murialdo si è salvato: “Grazie a un gruppo che ci permetterà di avere un futuro”

Il Murialdo ha concluso la stagione al penultimo posto del girone “C” di Seconda Categoria. Il risultato sportivo sancisce la retrocessione in Terza Categoria, che rimarrà solo sulla carta visto che l’ultima serie dilettantistica non esiste più nel savonese dal 2015. Tuttavia, si può parlare di salvezza in senso lato: in estate la società sembrava in predicato di alzare bandiera bianca e di non proseguire l’attività, ma alla fine, grazie a un gruppo di giovani e meno giovani legati alla realtà valligiana, la stagione è stata iniziata e portata a termine.

Proprio a loro la società ha voluto fare un ringraziamento speciale sulla pagina Facebook: “Si è appena concluso un anno molto difficile per la nostra Società, ricco di assenze, infortuni e abbandoni. Volevamo comunque ringraziare tutti, in primis i giocatori che sono rimasti fino alla fine e fino all’ultima gara hanno lottato per noi e per salvare il nome della squadra. Voi siete il futuro sul quale investiamo per gli anni a venire. A settembre non sapevamo neanche se saremmo riusciti ad iscrivere la squadra al campionato e a oggi nonostante il penultimo posto siamo riusciti a creare un gruppo unito sul campo e fuori che siamo sicuri ci darà soddisfazioni per i prossimi anni”.

“Un grazie anche al nostro mister Castello – prosegue il club – che è riuscito a tirare fuori il meglio dai ragazzi nonostante abbia preso in mano la squadra a sole 4 giornate dalla fine. Un grazie anche per fare il miglior tè caldo del mondo. Grazie a Cucchin per averci aiutato a mantenere il campo sempre in una condizione impeccabile e per aver contribuito alle cene negli spogliatoi. Grazie a tutti quelli che si sono resi disponibili ad aiutare la società non solo la domenica ma anche in settimana. Grazie a tutti i tifosi, grandi e piccoli, per averci supportato durante tutto l’anno, siete voi la benzina che ci da gas la domenica in campo. Grazie al nostro presidente e ai nostri sponsor per aver contribuito alle spese sostenute durante la stagion”e.