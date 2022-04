“Se tu lasci la m**da io lascio una polpetta”: cartello shock contro un proprietario di cane a Savona

Savona. “Mi dispiace per il cane, ma visto che tu lasci la m**rda io lascerò una polpetta”. È questa la frase apparsa questa mattina in via Beato Formica a Savona e riportata in numerosi cartelli affissi nella zona.

Una vera e propria minaccia nei confronti del proprietario di un cane, probabilmente da parte di un residente del quartiere che, stufo di trovare gli escrementi sul marciapiede, ha deciso di correre a rimedi a dir poco estremi.

Se abbia realmente disseminato la via di bocconi avvelenati oppure si tratti solo di un avvertimento non è certo, in ogni caso per chi è solito passeggiare con il proprio amico a quattro zampe in quella zona meglio fare attenzione.

Dell’episodio sono stati già avvisati i carabinieri, a cui una residente ha sporto denuncia contro ignoti.