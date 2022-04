“Se fossi Giampaolo o Blessin…”: il commento di alcuni ex liguri

Genova. Il Derby della Lanterna è una di quelle stracittadine che affascinano anche chi non è molto avvezzo al pallone: l’atmosfera calorosa, grandi corografie e un insieme di sgargianti colori che hanno fatto la storia del nostro capoluogo.

Chi ama questo sport, ovviamente, non può non apprezzare un derby e, soprattutto, quando in questo ci sono in palio poste molto pesanti come la permanenza in Serie A.

Nel mondo del calcio dilettantistico ci sono tanti personaggi che hanno avuto l’onore di indossare due maglie così prestigiose e quindi, come detto prima, sabato alle ore 18 non si prenderanno altri impegni che non sia quello di mettersi sul divano, andare al bar o allo stadio, e vivere una partita che un tempo vivevano da protagonisti sul campo.

Eccone alcuni che hanno risposto al seguente quesito: cosa diresti alla squadra se fossi Giampaolo/Blessin?

David BALLERI (Sampdoria 1995-1999, ex allenatore del Savona)

In questa stagione allenatore degli striscioni prima dell’arrivo di Podestà, Balleri ha indossato la maglia blucerchiata per 4 anni, totalizzando più di 100 presenze. Così “Pendolino” (come veniva soprannominato dai tifosi) si rivolge idealmente a Marco Giampaolo: “Gli direi di giocare tranquillamente pur sapendo dell’importanza fondamentale della gara: prima di tutto perché è un derby, poi perché ci giochiamo la salvezza all’80%. Abbiamo una squadra forte e che può fare la differenza, rispettando i nostri avversari ma senza mai avere paura“.

Marco CARPARELLI (Genoa 2000-2003/2005, attaccante del Soccer Borghetto)

Giocatore dal passato in entrambe le squadre, ma dal cuore rossoblù. Questo è Marco Carparelli, classe 1976 ancora sui campi da calcio con la maglia del Soccer Borghetto. In foto il momento del suo gol al derby del 20 maggio 2000, una sfida quindi che conosce bene: “Questa è la partita che la città non vede l’ora che arrivi, ma sicuramente non sarà un’ultima spiaggia: bisognerà entrare in campo con la voglia di vincere un derby sia per la classifica, sia per la gente che sta continuando a sognare la salvezza dimostrandolo ogni domenica, in casa e in trasferta. Occorrerà uscire dal campo con la maglia sudata, lottando per il popolo rossoblù che se lo merita: così facendo, nessuno potrà mai essere deluso”.

Matteo SOLARI (Sampdoria 1999, allenatore del Vado)

L’avventura in blucerchiato gli ha permesso di conoscere uno dei suoi idoli calcistici, Roberto Mancini, e ad esordire nella massima serie.

Il segreto per vincere il derby sta più nel profondo: “Aldilà degli aspetti tecnico-tattici, direi loro di giocare con il cuore. Lo dico spesso anche ai miei giocatori: ci sono le qualità dei singoli e l’organizzazione tattica del mister, e da quel punto di vista Giampaolo è bravissimo, ma ci deve essere la voglia di soffrire e non mollare di un centimetro sino all’ultimo secondo. Se ci sarà questo ingrediente base, le qualità potranno avere valore. Quindi, mi piacerebbe che i giocatori della Samp mettessero il cuore, a costo di lasciarci una gamba ma senza perdere questa partita”.

Alberto CORRADI (vice di Juric Genoa, allenatore dell’Arenzano)

Vice di Ivan Juric anche a Mantova e a Crotone, è stato in panchina al derby del 2016 a dirigere la squadra per via della squalifica del tecnico croato. Da parte sua arriva una totale approvazione per ciò che sta facendo Blessin, del quale confida molto: “C’è da fargli i complimenti per il grande lavoro che sta facendo con un materiale a disposizione non dei migliori: sembra un’altra squadra, peccato non sia girata sempre bene come l’ultima partita, con qualche punticino in più oggi saremo in una situazione migliore. Ora c’è poco da fare: bisogna gasare il più possibile lo spogliatoio per dare una mentalità tale da provare a vincerle tutte da qui alla fine, sperando che qualcun altro perda dei punti. Sarà molto difficile, ma grazie al risultato di domenica c’è ancora un pizzico di speranza. Sono sicuro che il mister saprà trasmettere tutti questi valori, come ha sempre fatto dal suo approdo in rossoblù”.

Davide GIRGENTI ( Sampdoria 2001, allenatore dello Speranza)

Da tifoso blucerchiato e militante in tutte le trafile giovanili, esordire in Serie B contro il Pescara è stata un’emozione forte per lui. Conscio della posta in palio, si aspetta di vedere questo: “Il derby è sempre una partita speciale, poi quello di Genova è sentito particolarmente. Quest’anno la posizione di classifica è precaria per entrambe ed è innegabile che i derby li vince chi mette qualcosa in più a livello di cuore. La Sampdoria ha un po’ più di qualità rispetto al Genoa, quindi spero che possa portare a casa i tre punti per salvarsi. Sicuramente Giampaolo riuscirà a mettere in campo la formazione migliore e dare le motivazioni giuste ai giocatori per portare a casa questo derby che, secondo me, ha un valore maggiore rispetto a tanti altri: questo è proprio decisivo per la stagione“.

Luca TABBIANI (Genoa 1998-2000, allenatore del Fiorenzuola)

Reduce dalla permanenza in Serie C con il suo Fiorenzuola, il tecnico può godersi a pieno la partita da tifoso rossoblù, maglia che ha indossato ad inizio carriera. Come Corradi, pensa che l’impronta dell’allenatore tedesco sia evidente: “Il mister sta facendo un grande percorso: ha riacceso l’entusiasmo nella piazza avvicinandosi ad un potenziale miracolo. Quello che mi posso augure io è che si riesca a raggiungere l’obiettivo finale, aldilà del derby per i tifosi è importante. Se dovesse farcela bisognerà solo che fargli i complimenti, ma se li merita già per il percorso che ha fatto da quando è diventato allenatore del Genoa”.