Scuola media in aiuto ai profughi ucraini trasferitisi a Cairo: donati beni di prima necessità alla famiglie in difficoltà

Cairo Montenotte. Continua la solidarietà della comunità cairese nei confronti della popolazione ucraina. Diverse le iniziative organizzate in questi mesi, questa volta è stato il turno delle scuole medie di Cairo Montenotte che hanno raccolto beni di prima necessità da donare ai ragazzi fuggiti dalla guerra e ora stabilitisi nella cittadina valbormidese.

Grazie al contributo degli alunni, a cui la scuola ha chiesto una mano, sono stati riempiti una decina di scatoloni di materiale di cancelleria e per l’igiene personale. Tutti i beni raccolti sono stati ritirati questa mattina dal sindaco Paolo Lambertini e dall’ufficio dei Servizi Sociali, che si occuperanno di distribuirli alla famiglie ucraine presenti sul territorio.

“Siamo molto contenti della risposta dei nostri studenti e delle loro famiglie. L’intenzione è quella di continuare a collaborare con il Comune per aiutare questi ragazzi in difficoltà” commenta il prof. Rogano, referente di plesso della scuola media di Cairo che si dice pronta ad accogliere i giovani profughi nell’istituto: “Al momento nessun ragazzo ucraino è nostro alunno, molti vogliono tornare a casa, ma qualcuno si sta già preparando per iscriversi il prossimo anno”.

Un plauso all’iniziativa dal sindaco Lambertini: “È stato molto bello vedere questi ragazzi raccogliere il materiale per aiutare i loro coetanei in difficoltà. Si tratta di un’iniziativa strettamente legata al territorio, in quanto i beni raccolti verranno utilizzati da chi ora è ospite in famiglia o negli alloggi predisposti. Oltre al prezioso aiuto concreto che hanno dato a queste famiglie, gli studenti hanno dimostrato anche una grande sensibilità nei confronti di questo tema e mi complimento con loro”.

Al momento a Cairo sono 21 i profughi che sono stati ospitati negli appartamenti messi a disposizione dai privati (da giovedì saranno 27). “Siamo l’unico, se non uno dei pochi comuni della Liguria, ad aver istituito un Centro di accoglienza straordinario – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Briano – e lo abbiamo fatto per dare un segnale importante di vicinanza e aiuto a queste famiglie che scappano dalle atrocità della guerra”.

“I posti disponibili a Cairo – continua – per ora sono circa una 40ina e siamo sicuri che presto verranno tutti utilizzati. Speravamo che il conflitto durasse meno, purtroppo invece sarà una cosa lunga, continueremo quindi a raccogliere le manifestazioni di interesse dei privati per aumentare ulteriormente i posti disponibili. Molti profughi infatti sono ancora in attesa che la Prefettura trovi loro una sistemazione alternativa alle case dei parenti dove sono attualmente ospitati. Nella nostra città c’è infatti una comunità ucraina piuttosto grande, composta da un’80ina di residenti. Speriamo che questa guerra finisca il prima possibile in modo tale che possano tornare a casa, come loro tanto desiderano”, conclude Briano.