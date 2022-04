Scontro tra due mezzi in A10: una coppia in ospedale e 9 km di code tra Savona e Spotorno

A10. Si è verificato questa sera intorno alle 18 un incidente autostradale in A10, all’ingresso di Savona. A essere coinvolti due mezzi che procedevano in direzione Ventimiglia. Uno di questi è finito contro il guard rail.

Lanciato l’allarme per le condizioni degli occupanti delle autovetture, si è subito attivata la macchina dei soccorsi che ha raggiunto il luogo dello scontro con un’ambulanza della Croce Rossa di Quiliano e l’automedica del 118. A intervenire anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Fortunatamente la coppia sposata all’interno di uno dei veicoli non è rimasta gravemente ferita per la collisione: per gli accertamenti del caso sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice verde.

A causa dell’incidente e degli spostamenti in vista del ponte del 25 aprile si segnalano 9 km di rallentamenti.