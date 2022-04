Scontro tra due mezzi ad Albenga: ferito trasportato d’urgenza al Santa Corona

Albenga. Grave incidente stradale ad Albenga, in via Pisa, poco prima delle 20.

A rimanere coinvolti sono stati una donna di 72 anni (D.C., di Albenga) alla guida di un’auto e un uomo di 48 anni (B.F. di Albenga) alla guida di un’ape. Ad avere la peggio è stato il conducente del secondo mezzo.

Secondo quanto riferito, secondo una prima ricostruzione, la Hyundai i20 procedeva in via Pisa immentendosi nell’incontro con via Venezia, l’ape stava percorrendo via Venezia in direzione del viale. Secondo quanto riferito, lo scontro è stato dovuto a un mancato rispetto della precedenza.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti due ambulanze della croce Bianca di Albenga, i vigili del fuoco e la polizia locale di Albenga.

Il ferito ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure Santa Corona.