Scontro sulla provinciale di Tovo, grave una ragazza

Tovo San Giacomo. Uno scontro frontale, un impatto violento nel quale è rimasta ferita in maniera grave una ragazza a bordo di uno scooter.

L’incidente stradale si è verificato intorno alle 13 e 30, sulla provinciale di Tovo San Giacomo, nella frazione di Bardino. Il suo motociclo ha impattato contro un’ape che stava procedendo nella direzione opposta: sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e le responsabilità dell’accaduto.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Calice Ligure e dell’automedica del 118: la giovane è stata sbalzata lungo la carreggiata, riportando diversi traumi e ferite. Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente dell’Ape.

Le condizioni della ragazza sono giudicate gravi.

E in tarda mattinata, intorno alle 12 e 30, altro incidente stradale, questa volta a Quiliano, in via Roma, che ha coinvolto una moto: il centauro è stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Savona e dal 118. In seguito è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Fortunatamente, stando a quanto riferito, nonostante la dinamica del sinistro, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.