Savona vs Sampierdarenese, realtà storiche a confronto: numeri, analogie e differenze delle big del torneo

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni allo stadio “Cige” di Genova per assistere a Sampierdarenese-Savona. Vero e proprio spareggio promozione di un inedito girone di Prima Categoria. La partita non si era giocata lo scorso 6 aprile a causa del covid, che aveva colpito il Savona. Fischio di inizio ore 20,30 (aggiornamenti live su Ivg.it), arbitro Alessandro Di Maria di Chiavari.

In effetti, nell’ultimo decennio almeno, non si ha traccia di un girone equamente diviso tra formazioni genovesi e savonesi. Sportivamente parlando, è stato un torneo interessante soprattutto nella zona alta della classifica. Campese e San Cipriano, rispettivamente semifinalista e finalista di Coppa Liguria, giusto per rendere l’idea, sono state alle calcagna del due di testa fino quasi alla fine. Ma alla fine striscioni e “lupi” genovesi sono stati i grandi protagonisti del campionato.

L’intervista doppia ai presidenti Marinelli e Pittaluga

Società diverse ma entrambe con una storia alle spalle

Il Savona è nato due estati fa dalle ceneri della vecchia società. Il presidente Marinelli ha acquistato il vecchio logo e il titolo sportivo per, come ama affermare, ridare alla città più di 100 anni di storia, e ha investito moltissimo per allestire una squadra di categoria superiore. Kuci e Gallotti in difesa, Stefanzl e Fonjock in mezzo, Vittori, Macagno e Rossetti davanti. Bastano questi nomi per rendere l’idea della forza della squadra. L’obiettivo è, oltre a salire di categoria, rifondare un settore giovanile completo, sono ora due le formazioni biancoblù. Uno sforzo apprezzato dalla tifoseria savonese, che ha seguito sempre la squadra per i vari campi della provincia e che questa sera si riverserà in massa a Genova. Saranno due i pullman di sostenitori, più quelli che si recheranno nel capoluogo per conto proprio.

La Sampierdarenese non rappresenta una città intera ma un quartiere. Forse il “quartiere più noto del calcio italiano”, visto che è l’unico rappresentato costantemente nel nome di una squadra di Serie A, la Sampdoria appunto. Come aveva spiegato il presidente Pittaluga in un’intervista la scorsa estate, rimane sempre forte il legame con i blucerchiati: nel marzo 2019 la Samp ha celebrato i 120 anni della Sampierdarenese indossando una maglia speciale e invitando la società ad assistere al match contro l’Atalanta. Uno degli obiettivi del club è creare un forte legame col quartiere come testimoniano i manifesti della partita presenti presso vari esercizi commerciali in questi giorni. Il grosso del tifo sarà rappresentato dai ragazzi del settore giovanile, dal quale provengono tra l’altro molti dei protagonisti.

La particolarità è che le due formazioni regine della Prima Categoria girone “b” non hanno potuto contare sul campo di casa. Arcinote le vicende del Bacigalupo. Il Savona aveva trovato inizialmente la sua casa al “Ruffinengo” di Legino, mentre negli ultimi mesi ha giocato al “Mazzucco” di Noli. Anche la Sampierdarenese non è mai scesa in campo al “Morgavi”. La società sta effettuando profondi lavori di rinnovamento per avere una struttura all’avanguardia.

La cronaca della partita dell’andata

Numeri in campionato

La Sampierdarenese ha giocato 22 partite. Ne ha vinte 16, pareggiate 3 e perse 3. Le sconfitte sono arrivate contro Speranza e San Cipriano all’andata e contro la Vecchiaudace al ritorno. Goal segnati 46, reti subite 17. Punto di forza è chiaramente il playmaker Morani, uno dei migliori della categoria. La sfida a centrocampo tra capitani con Stefanzl è senza dubbio tra le sfide più intriganti. Dopo un inizio con mister Oliva, la squadra è stata gestita da una commissione tecnica guidata dallo stesso presidente Roberto Pittaluga.

Il Savona è sceso in campo 21 volte. A fronte di 16 vittorie, sono arrivati 2 pareggi e 3 sconfitte. I passi falsi si sono verificati contro la Sampierdarenese all’andata, contro la Pro Pontedecimo e contro il San Cipriano. I pareggi sono arrivati nelle partite contro la Campese. Il dato è che il Savona ha fatto punteggio pieno contro le formazioni della medesima provincia, mentre ha faticato di più con le genovesi, che a onor di cronaca però si sono dimostrate in generale più attrezzate. Tre sono stati gli allenatori degli striscioni. I primi mesi sono stati con Cattardico, il campionato è poi stato iniziata da mister David Balleri, a cui è poi subentrato mister Maurizio Podestà.

Podestà sale alla guida del Savona

Che partita sarà?

Difficile fare le carte a una gara così importante, dove per forza di cose conterà solo arrivare al risultato. Il presupposto è che in caso di vittoria o di pareggio il Savona sarà padrone del proprio destino e che, in caso contrario, ai genovesi basterà battere il fanalino di coda Fegino nella loro ultima partita per festeggiare la vittoria del torneo e il salto in Promozione.

Due possibili scenari “sulla carta”. Numero uno: Savona in gestione con la Sampierdarenese raccolta dietro e pronta a pungere in ripartenza, con l’idea di rimanere in partita fino alla fine per tentare poi l’assalto all’arma bianca. Oppure, Samp subito arrembante con un Savona più “conservativo” e pronto a a sfruttare gli spazi lasciati da una squadra che ha l’imperativo di vincere. In generale, saranno i singoli episodi a rappresentare il vento che farà oscillare la partita facendole assumere varie forme e, alla fine, pendere la bilancia da una parte o dall’altra.

Questa sera il fischio d’inizio sarà alle ore 20,30. Webcronaca in diretta su Ivg.it