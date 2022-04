Savona, una sconfitta che fa rumore: Stefanzl si scusa con i tifosi al termine del match

Genova. Il Savona questa sera è sceso in campo per disputare un match cruciale in chiave promozione contro la Sampierdarenese. Gli Striscioni per raggiungere l’obiettivo avevano a disposizione due risultati su tre, ma la vittoria dei genovesi li ha probabilmente condannati ad un’altra annata in Prima Categoria.

La carica dei numerosissimi savonesi andati al seguito dei propri beniamini non ha dunque portato i benefici sperati, il tutto con l’euforia dei presenti che ben presto si è trasformata in delusione e frustrazione.

Al termine del match a scusarsi ci ha pensato il capitano Roman Stefanzl, uno dei giocatori più rappresentanti del Savona il quale ha scelto di “metterci la faccia” in un momento davvero difficile per i biancoblù.