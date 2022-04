Savona, ultimo saluto a Claudio Tiranini: fissati i funerali in Duomo

Savona. Sono stati fissati i funerali di Claudio Tiranini, il noto chef savonese che ieri ha perso la vita mentre si stava dedicando a una sua grande passione in mare, quella del kitesurfing, in zona Fornaci.

Il cuoco del ristorante A Spurcacciun-A di Savona è stato trovato privo di sensi e aggrovigliato alla vela del kitesurf dalla Gurardia Costiera, dopo che il figlio ha chiamato i soccorsi non vedendolo più rientrare a riva. Inutili le pratiche di rianimazioni effettuate anche dal personale medico del 118.

L’uomo, molto conosciuto nel territorio savonese, potrà essere salutato per l’ultima volta domani, domenica 3 aprile, in Duomo a Savona. Il funerale si svolgerà alle ore 15.30.

Tantissimi saranno gli amici e i parenti che si ritroveranno nella cattedrale savonese: Claudio Tiranini era molto conosciuto per via della sua attività di cuoco nel ristorante A Spurcacciun-A e per aver gestito per anni insieme alla sorella Pervinca il Mare Hotel.

Difficile pensare che Tiranini non ci sia più: oltre che per le sue doti culinarie, Tiranini si è distinto anche per la sua simpatia.