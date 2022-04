Savona Rugby contro Cernusco: domani alla Fontanassa la sfida dei playoff per la Serie B

Savona. Domani, domenica 24 aprile, avranno inizio le fasi finali del campionato di Serie C1 che decreteranno la formazione meritevole della promozione in Serie B.

Contrariamente all’originale programma, a causa dell’indisponibilità del campo savonese nel mese di maggio, la partita di andata verrà giocata sul campo della Fontanassa, con ritorno sul campo del Cernusco il prossimo 8 maggio.

Il destino ha voluto che, ad affrontarsi in questa fase eliminatoria, si trovino due formazioni allenate da una coppia di amici di lunga data nonché ex compagni di squadra per molte stagioni, fin dalle giovanili. Entrambi i coach sono, infatti, originari, sia anagraficamente che sportivamente, di Savona.

Andrea Costantino, attuale allenatore dei savonesi, e Michele Tobia, allenatore del Cernusco, hanno condiviso il percorso nelle giovanili biancorosse, ed anche alcune esperienze alla Pro Recco ed a Noceto, formazioni nella quale Michele ha poi successivamente militato anche in prima squadra nei campionati di Serie A prima con il Recco e poi con il Noceto, con la quale ha conquistato e giocato nella massima categoria italiana (Eccellenza), passaggio che ha trasformato il Noceto nei Crociati Rugby.

Successivamente i percorsi sportivi, dopo una parentesi all’estero di Tobia nelle file del Beauvais, hanno riunificato i due amici sotto i colori del Savona, dove per alcune stagioni i due hanno giocato insieme dando il loro contributo nelle progressioni di categoria dei biancorossi fino a raggiungere la C1, nella quale ora militano entrambe le rispettive formazioni.

Le due società che si affronteranno domani hanno una struttura ed un’impronta molto similare: entrambe lavorano nella profondità con il rugby di base, a partire dai più piccini e schierando le formazioni delle categorie giovanili, grazie alle quali costruiscono i giocatori che andranno a rinforzare la formazione di punta nei campionati seniores.

Il Cernusco quest’anno ha già raggiunto un importante risultato, in quanto la Federazione Italiana Rugby ha puntato proprio sul rifacimento degli impianti sportivi della formazione milanese per gli investimenti che il PNRR ha concesso, per un solo intervento sul territorio nazionale, ad ogni federazione sportiva; per la squadra lombarda sarà sicuramente una grande occasione per rilanciare la società nel migliore dei modi, anche alla luce dell’ultimo periodo molto difficile.

Dopo questi due anni nei quali anche il rugby ha sofferto le enormi difficoltà causate dalla pandemia, la stagione attuale, seppur atipica a causa delle reminiscenze che hanno portato diversi team a rinunciare anche in corsa, la fase finale dei campionati vedrà, quindi, Michele Tobia alla guida tecnica della sua attuale formazione sul campo savonese, al quale è sicuramente molto legato e dove troverà molti amici ad attenderlo.

L’amicizia fuori dal campo non troverà spazio negli ottanta minuti di gara, nei quali entrambe le formazioni proveranno a fare del loro meglio per non cedere il passo nella rincorsa verso la Serie B. Spettacolo assicurato, quindi, domenica 24 aprile alle ore 15,30 presso il campo della Fontanassa.

Michele Tobia e Andrea Costantino

La locandina della partita di domani