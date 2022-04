Savona, rapina l’In’s della stazione con un coltello e poi fugge a piedi: arrestato dai carabinieri

Savona. Nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio straordinario interforze di prevenzione e controllo del territorio disposto a livello provinciale al fine di prevenire illegalità e contrastare fenomeni criminosi soprattutto nelle aree più sensibili della città, i carabinieri di Savona congiuntamente a personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno arrestato un 25enne originario del Marocco, responsabile del reato di rapina.

Il giovane, dopo aver rubato generi vari dal supermercato presente all’interno della stazione ferroviaria, per assicurarsi la fuga ha minacciato con un coltello un addetto alla sicurezza procurandogli lievi lesioni.

Il 25enne si è dato alla fuga a piedi, ma è stato immediatamente fermato e tratto in arresto dal personale operante che in quel momento si trovava proprio in piazza Aldo Moro, nei pressi del supermercato.

L’uomo si trova ora in carcere a Genova Marassi e dovrà rispondere del reato di rapina aggravata.