Savona, out Gallotti, dentro Kuci: “Felice di tornare in campo, ora siamo davvero un gruppo”

Non è retorica dire che per il Savona ogni partita è una finale. L’unica via certa per approdare in Promozione è vincerle tutte. Per questo, la partita contro un Quiliano&Valleggia senza più particolari obiettivi ha il medesimo peso di tutte le altre. Va da sé, tuttavia, che molto si deciderà il 14 aprile, in occasione del recupero contro la Sampierdarenese al “Cige”. Fischio di inizio ore 20:30.

Tra le buone nuove in casa Savona, che con Podestà non ha mai perso, c’è il rientro al centro della difesa di Eraldo Kuci, rimasto ai box per molto tempo a causa di un infortunio. “Un ritorno bellissimo per me. Quando il mister mi ha chiamato per sostituire Gallotti sono stato felice di poter rientrare dopo più di un mese e mezzo. Mi dispiace però per l’infortunio di Gallotti. Siamo qua da più di un anno ma non riusciamo mai a giocare insieme“, commenta il difensore ex Bragno tra le altre.

“Io non guardo né la Sampierdarenese né gli altri. Oggi siamo stati bravi e un po’ fortunati. Sono contento perché adesso veramente lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Anche prima, ma ora facciamo davvero gruppo. Cosa deciderà il campionato? Dobbiamo fare noi la differenza vincendo tutte le partite”, conclude Kuci.