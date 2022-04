Savona, nasconde droga nella caldaia e due pistole sotto un albero: arrestato dalla polizia di Stato

Savona. E’ stato arrestato intorno alle 14 di giovedì scorso dalla squadra mobile di Savona, in zona Fontanassa, un cittadino italiano di 67 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di droga nella sua abitazione e di 2 armi clandestine nascoste in un’area verde.

Il 67enne era pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. I controlli di polizia sono scattati in seguito alla segnalazione di un via vai di persone nei pressi della sua abitazione.

E’ stato quindi seguito dai poliziotti per diversi giorni. Giovedì pomeriggio è uscito dal portone di casa, ha scavalcato la recinzione di un’area verde e ha nascosto qualcosa sotto l’albero. Gli agenti hanno controllato e hanno rinvenuto 30 centrimetri sotto terra due involucri rivestiti esternamente da un sacchetto di plastica trasparente contenente carta stagnola, due calzini in cui c’erano due pistole semiautomatiche con matricola abrasa: una Beretta M35 e una Browning modello 10, quest’ultima completa di caricatore con 6 cartucce. Le pistole erano ben oliate e si presentavano apparentamente funzionanti.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove all’interno della caldaia, tra il serbatoio e il rivestimento, sono stati trovati 60 grammi di cocaina in pietra e 15 grammi di eroina friabili. Inoltre, in dispensa i poliziotti hanno trovate una modica quantità di hashish e materiale da confezionamento.

“Il sequestro è stato importante al fine di evitare delitti. E’ in corso di verifica l’impiego delle armi”, ha commentato il dirigente della squadra mobile di Savona Vito Innamorato.

L’uomo è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.