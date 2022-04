Savona, Mattia Grandoni segna due volte ed esclama: “Non vediamo l’ora arrivi giovedì”

Mattia Grandoni ha messo la sua firma in due dei sette goal che hanno consentito al Savona di battere senza alcuna difficoltà la Vecchiaudace Campomorone.

“Era importante partire bene – commenta l’ex centrocampista di Albenga e Cairese – siamo stati bravi a mettere subito la partita sui binari giusti. Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare contro la Sampierdarenese. Il primo goal è stato inatteso, pensavo finisse o sul fondo o tra le braccia del portiere”.

Grandoni ha elogiato i supporter savonesi e la coesione dello spogliatoio: “I tifosi sono fantastici, sono il dodicesimo uomo in campo. Lo facciamo soprattutto per loro. È davvero bello. Il gruppo? C’è sempre stato ma è normale che ci sia qualche difficoltà quando si è costretti a vincere. Ora abbiamo trovato davvero la quadratura e non vediamo l’ora di vincere il campionato se ci riusciremo”.