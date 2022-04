Savona, Marinelli fa mea culpa: “Grazie ai giocatori, ma forse era meglio una squadra più grinta e cuore”

Pesa come un macigno la papera del portiere Rinaldi, che non trattiene un tiro lento e centrale di Gesi. L’1 a 0 a cinque dal termine è la condanna per il Savona che, riversatosi poi in avanti, subisce anche il 2 a 0 di Chiarabini.

Il presidente Simone Marinelli esordisce cercando di rincuorare il proprio estremo difensore: “Non riuscivo quasi ad entrare in campo. Sono andato ad abbracciare Rinaldi. Purtroppo qui è buio e può capitare un errore. Capita nei Mondiali e in Champions League. Non si deve assolutamente sentire in colpa. Il loro portiere ha fatto dei grandi interventi e senza l’errore di Rinaldi non avremmo perso il campionato. Non lo abbiamo comunque perso oggi. Abbiamo lasciato un sacco di punti per strada. In una partita singola può accadere di tutto”

Nelle sfide con Sampierdarenese, Campese e San Cipriano, il Savona ha vinto soltanto una partita (l’andata contro il Sanci). Insomma, il campionato è stato perso per l’incapacità di fare i tre punti nelle sfide decisive: “Abbiamo perso gli scontri diretti. Gli altri hanno lasciato punti con le piccole ma noi abbiamo perso con le grandi, eccezion fatta per la partita con il San Cipriano all’andata. Non serve avere solo i nomi e i soldi per vincere il campionato. Capisco l’arrabbiatura dei tifosi e chiedo loro scusa“.

Marinelli sottolinea come un inizio di stagione turbolento abbia alla lunga inciso: “Credo che sia giusto che mi prenda la colpa. Ho fatto io le scelte più importanti. Abbiamo iniziato male l’anno con un mister (Cattardico ndr) non scelto da me e che aveva carta bianca ma non ha capito molto. Abbiamo quindi iniziato il lavoro pochi giorni prima del campionato. I tifosi hanno criticato i miei video su Instagram. Sono due mesi che non parlo perché le cose andavano bene. Mi prendo la responsabilità e parlo quando le cose vanno male. Anche se avessi vinto il campionato, mi sarei preso dieci giorni per riflettere. Ho riportato la gente a seguire il Savona, questo non può togliermelo nessuno. Ho dato tutto ma non è bastato. I giocatori hanno fatto quello che dovevano fate. Li ringrazio per aver accettato il Savona e una situazione complicata. Sono stato attaccato a una lettera mandata a Cattardico che non ho mandato io. Tutti sanno che non l’ho mandata io. Sono andato in sede per non farla inviare ma era tardi“.

Poi, un appello alle istituzioni della città: “Il Savona non ha un campo e quindi ho pagato una quantità di soldi incredibile per trovare strutture, visto che abbiamo anche un settore giovanile. Non ce la faccio psicologicamente ad andare avanti così. Aspetto segnali dal comune e dalla città. Senza segnali dalle istituzioni è difficile andare avanti. Ci sta che i tifosi che mi insultino e che mi diano del coglione. Ma non so cosa ne sarà del Savona senza Marinelli”.

Resta il fatto che giocatori abituati all’Eccellenza e alla Promozione hanno perso un campionato di Prima Categoria non riuscendo a vincere ogni volta che si sono trovati di fronte avversari più competitivi: “Io non faccio il mercato ma forse bisognava pensare a prendere giocatori più di categoria, più grinta e cuore. Questa squadra farebbe fatica a non vincere la Promozione. Questo è un campionato difficile, non è semplice giocare a Genova alle dieci del mattino. Andrò contro corrente, ma anche oggi ho visto una grande squadra. Voglio bene a tutti i ragazzi e a tutti i dirigenti che mi hanno aiutato. E’ stato un anno duro ma anche emozionante perché è così bello vedere così tanta gente allo stadio”.

Marinelli si sfoga raccontando alcuni episodi gravi che gli sono accaduti in estate: “Quando sono andato all’asta del titolo e del logo ho subito un’aggressione di tre persone che mi hanno picchiato, dicendomi che se avessi preso il logo mi avrebbero ammazzato. Ho ricevuto un foglio con l’immagine di un impiccato con la testa mozzata. Ho avuto la Digos che controllava casa mia e dei miei genitori”.

Quale futuro per il Savona? Il presidente biancoblù non vuole pensare a un’altra stagione in Prima Categoria: “Io non rifaccio la Prima Categoria. Potrei comprare un titolo sportivo facendo un ulteriore sforzo economico. Chi tifa il Savona non merita la Prima Categoria. Questi tifosi non dovrebbero più venire allo stadio in Prima Categoria. La città intera mi ha dato la colpa per tante cose. Molti locali non mi accettavano a mangiare perché mi davano del sessista (il riferimento è al video Instagram contro il sindaco di Vado Monica Giuliano). L’espressione “palle in bocca” la uso nel mio mondo. Forse questo mi ha penalizzato mediaticamente. Ciò che la gente che mi critica guadagna in un mese di lavoro io lo guadagno in quattro giorni. Essere un giocatore di betting da anni ha penalizzato la mia immagine. All’epoca ero senza campi, con i giocatori che mi dicevano di avere altre offerte. Siamo arrivati al punto che Toti e Vaccarezza parlassero di Marinelli. Il signor Toti deve occuparsi degli ospedali e delle autostrade in Liguria. Non di Marinelli”.

“O le cose cambiano – conclude – e si trovano una soluzione per il campo e la possibilità di acquisire un titolo sportivo, oppure basta. Tutti parlano ma nessuno fa nulla. Ho affrontato mille difficoltà, minacce pesanti e altre cose che non dico. Se rifarei ciò che ho fatto? Sì. Se è servito? Non lo so. La follia è che ora dobbiamo fare dei play off che sono amichevoli. Faccio i complimenti alla Sampierdarenese, hanno fatto un grande campionato“.